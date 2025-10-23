ΝΝ Hellas-Junior Achievement Greece: Επιστρέφει για 7η χρονιά το «My Career»

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου τα εργαλεία για να ανακαλύψουν τις δεξιότητές τους και να σχεδιάσουν την επαγγελματική τους καριέρα.

Δημοσιεύθηκε: 23 Οκτωβρίου 2025 - 16:47

Το πρόγραμμα “My Career” συνεχίζεται δυναμικά και τη νέα σχολική χρονιά - έβδομη συνεχόμενη -, προσφέροντας σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου τα εργαλεία για να ανακαλύψουν τις δεξιότητές τους και να σχεδιάσουν συνειδητά την επαγγελματική τους καριέρα.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, μέσα από αυτή τη συνεργασία, ΝΝ Hellas και Junior Achievement Greece βοηθούν, από το 2019, εφήβους στην Ελλάδα να κατανοήσουν τα ταλέντα και τις κλίσεις τους, να ενημερωθούν για επαγγελματικούς τομείς υψηλής ζήτησης, όπως οι κλάδοι STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική & Μαθηματικά) και να συνδέσουν τα ενδιαφέροντά τους με τις ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα, που υλοποιείται πλήρως μέσω της διαδικτυακής του πλατφόρμας, έχει στόχο να γεφυρώσει το χάσμα που παρατηρείται στη χώρα μας μεταξύ εκπαίδευσης και επαγγελματικής αποκατάστασης, μεταξύ άλλων, μέσα από τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων και συναντήσεις με συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού.

Από την έναρξή του έως σήμερα, εκπαιδευτικοί από 465 σχολεία σε όλη την Ελλάδα έχουν αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος στα σχολεία τους, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στη σύνδεση περισσότερων από 10.000 μαθητών με τον κόσμο των επαγγελμάτων.

Με τη συνέχιση του προγράμματος, η NN Hellas και το Junior Achievement Greece παραμένουν σταθερά προσηλωμένοι στο όραμά τους να βοηθούν τους νέους να κάνουν συνειδητές επιλογές, προσαρμοσμένες στα δεδομένα του αύριο. Ειδικότερα, έως και το τέλος του 2025 το “My Career” φιλοδοξεί να «φτάσει» σε περισσότερους από 12.000 μαθητές και μαθήτριες συνολικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις δράσεις του, τα ενδιαφερόμενα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί, μπορούν να επισκεφθούν το: https://mycareer-ja.gr/

