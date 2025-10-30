#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Διεθνές πρόγραμμα πιστοποίησης στελεχών ESG από το Κέντρο Αειφορίας στην Αθήνα

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί 6-7 Νοεμβρίου και διδάσκεται από εισηγητές με εμπειρία σε τομείς όπως η ESG στρατηγική, η κυκλική οικονομία και η εταιρική υπευθυνότητα, ενώ δίνεται και η δυνατότητα διπλής πιστοποίησης.

Διεθνές πρόγραμμα πιστοποίησης στελεχών ESG από το Κέντρο Αειφορίας στην Αθήνα

Δημοσιεύθηκε: 30 Οκτωβρίου 2025 - 14:16

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) ανακοινώνει τη διεξαγωγή του πολυβραβευμένου και εξελιγμένου Διεθνούς Προγράμματος Πιστοποίησης Στελεχών Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG), που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιδιώκουν να ενισχύσουν τη στρατηγική τους γύρω από τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, τα κριτήρια ESG και τη συμμόρφωση με τις νέες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση σε πρακτικά εργαλεία και βέλτιστες διεθνείς πρακτικές ESG, ενώ η πιστοποίηση που απονέμεται είναι διεθνώς αναγνωρισμένη.

Το πρόγραμμα διδάσκεται από εισηγητές με πολυετή διεθνή εμπειρία σε τομείς όπως η ESG στρατηγική, η Κυκλική Οικονομία και η Εταιρική Υπευθυνότητα, προσφέροντας παράλληλα πολύτιμες ευκαιρίες δικτύωσης με επαγγελματίες και στελέχη κορυφαίων οργανισμών. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα διπλής πιστοποίησης στους πλέον καίριους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, ενισχύοντας ουσιαστικά την επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αποκτούν διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση από το Chartered Management Institute (CMI) του Ηνωμένου Βασιλείου και τον διεθνή οργανισμό CPD, ενώ εντάσσονται στο παγκόσμιο δίκτυο αποφοίτων του CSE, που αριθμεί πάνω από 10.000 στελέχη από 90+ χώρες και οργανισμούς του Fortune 500.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κενά διαφάνειας στις εκθέσεις για τις επιπτώσεις της εταιρικής δραστηριότητας στη φύση

Συνεργασία Sani/Ikos-Impact Hub στο πλαίσιο του 10ου Cassini Hackathon

Aktor: Πρώτη κατασκευαστική στην Ελλάδα με ISO για το Building Information Modeling

Νίκος Αυλώνας: Funds και επενδυτές «ψηφίζουν» τα ESG κριτήρια

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο