Eldorado Gold: Χαμηλότερη η παραγωγή χρυσού στην Ολυμπιάδα

Η Eldorado Gold Corporation (TSX: ELD, NYSE: EGO) («Eldorado» ή «η Εταιρεία») ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Σημαντικά γεγονότα του τρίτου τριμήνου του 2025

Λειτουργίες

• Παραγωγή χρυσού: 115.190 ουγκιές, χάρη στην αύξηση της παραγωγής στο συγκρότημα Lamaque, ως αποτέλεσμα της επιτάχυνσης της επεξεργασίας του υπολοίπου του δεύτερου μαζικού δείγματος στο Ormaque, η οποία αντισταθμίστηκε από τη χαμηλότερη από την αναμενόμενη παραγωγή της Ολυμπιάδας, λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων στο κύκλωμα επίπλευσης.

• Πωλήσεις χρυσού: 116.529 ουγκιές με μέση τιμή πώλησης ανά ουγκιά 3.527 δολάρια.

• Κόστος παραγωγής: 164,1 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2025.

• Συνολικό κόστος μετρητών : 1.195 δολάρια ανά ουγκιά που πωλήθηκε το τρίτο τρίμηνο του 2025.

• Συνολικό κόστος διατήρησης («AISC»): 1.679 δολάρια ανά ουγκιά που πωλήθηκε το τρίτο τρίμηνο του 2025.

• Συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες: 255,6 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 137,7 εκατομμυρίων δολαρίων κεφαλαίου έργου που επενδύθηκε στις Σκουριές, με δραστηριότητες επικεντρωμένες σε μεγάλα χωματουργικά έργα και κατασκευή υποδομών, καθώς και επιπλέον 17,7 εκατομμύρια δολάρια επιταχυνόμενου λειτουργικού κεφαλαίου. Το κεφάλαιο ανάπτυξης στα λειτουργούντα μεταλλεία ανήλθε συνολικά σε 57,7 εκατομμύρια δολάρια και αφορούσε κυρίως το Kisladag για τη συνέχιση της απομάκρυνσης αποβλήτων, την κατασκευή του North Heap Leach Pad και της σχετικής υποδομής, καθώς και το Lamaque Complex για την ανάπτυξη του Ormaque.

Οικονομικά

• Έσοδα: 434,7 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2025.

• Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες από συνεχιζόμενες δραστηριότητες: 170,2 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2025.

• Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από τις μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης : 183,5 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2025.

• Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα: 1.043,9 εκατομμύρια δολάρια, στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 187,1 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2024, κυρίως ως αποτέλεσμα της υψηλότερης τιμής του χρυσού, της πώλησης μετοχών της G Mining Ventures το 1ο τρίμηνο του 2025, της είσπραξης αναβαλλόμενης αντιπαροχής από την G Mining Ventures το 3ο τρίμηνο του 2025 (σχετικά με την πώληση του έργου Tocantinzinho το 2021) και των αχρησιμοποίητων αναλήψεων από τη μακροπρόθεσμη πιστωτική διευκόλυνση. Αυτό αντισταθμίστηκε εν μέρει από τα υψηλότερα κόστη παραγωγής, τις υψηλότερες επενδύσεις κεφαλαίου ανάπτυξης και τις επαναγορές μετοχών.

• Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες: 56,5 εκατομμύρια δολάρια, ή 0,28 δολάρια ανά μετοχή, τα οποία περιλαμβάνουν 39,4 εκατομμύρια δολάρια πραγματοποιημένων ζημιών από παράγωγα σε συμβόλαια gold collar που συνάφθηκαν τον Μάιο του 2023.

• Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων («Προσαρμοσμένο EBITDA») : 196,3 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2025.

• Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη: 82,3 εκατομμύρια δολάρια ή 0,41 δολάρια ανά μετοχή το τρίτο τρίμηνο του 2025. Οι προσαρμογές το τρίτο τρίμηνο του 2025 περιλαμβάνουν μη πραγματοποιημένη ζημία 22,2 εκατομμυρίων δολαρίων από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, κυρίως από συμβόλαια ανταλλαγής χρυσού που σχετίζονται με τη μακροπρόθεσμη πιστωτική διευκόλυνση, και ζημία 3,7 εκατομμυρίων δολαρίων από συναλλαγματικές διαφορές λόγω της μετατροπής των υπολοίπων αναβαλλόμενων φόρων.

• Ελεύθερες ταμειακές ροές: Αρνητικές 87,4 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων επενδύσεων σε κεφάλαιο ανάπτυξης, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις ισχυρές ταμειακές ροές που προήλθαν από τις λειτουργικές δραστηριότητες. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές, εξαιρουμένων των κεφαλαιουχικών δαπανών στο Σκουριές, ανήλθαν σε 76,9 εκατομμύρια δολάρια

• Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του έργου των Σκουριών: Οι αναλήψεις από τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση από την αρχή του έτους έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθαν συνολικά σε 238,8 εκατομμύρια ευρώ (278,5 εκατομμύρια δολάρια).

Προοπτικές παραγωγής και κόστους

• Με βάση την παραγωγή από την αρχή του έτους έως το τρίτο τρίμηνο, αναθεωρούμε προς τα κάτω τις προβλέψεις μας για την ετήσια παραγωγή χρυσού το 2025 σε 470.000 έως 490.000 ουγκιές. Αναθεωρήσαμε προς τα πάνω τις ενοποιημένες προβλέψεις μας για το συνολικό κόστος μετρητών και το συνολικό κόστος διατήρησης (AISC) σε 1.175 έως 1.250 δολάρια και 1.600 έως 1.675 δολάρια ανά πωληθείσα ουγκιά, αντίστοιχα. Αυτές οι αυξήσεις οφείλονται κυρίως στα εξής:

• Τις ιστορικά υψηλές τιμές του χρυσού και τα πρόσφατα θεσπισμένα υψηλότερα ποσοστά δικαιωμάτων εκμετάλλευσης στην Τουρκία, που οδήγησαν σε αύξηση των εξόδων δικαιωμάτων εκμετάλλευσης.

• Χαμηλότερες από τις αναμενόμενες επιδόσεις του Μεταλλείου Ολυμπιάδας, με αποτέλεσμα χαμηλότερες πωλήσεις παραπροϊόντων, υψηλότερα έξοδα επεξεργασίας και παραγωγή που αναμένεται να κυμανθεί στο κατώτερο άκρο του εύρους των προβλέψεων.

• Επιπλέον, αναμένουμε επίσης ότι οι δαπάνες κεφαλαίου συντήρησης θα κυμανθούν στο ανώτερο όριο του εύρους των προβλέψεών μας, που είναι 145 έως 170 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με τις προηγούμενες προβλέψεις για το 2025, το κεφάλαιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αναμένεται να ανέλθει συνολικά σε 245 έως 270 εκατομμύρια δολάρια.

• Στις Σκουριές, το κεφάλαιο του έργου για το 2025 αναθεωρήθηκε προς τα πάνω σε 440 έως 470 εκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας την επιτάχυνση των εργασιών σε διάφορους μη κρίσιμους τομείς και τις προληπτικές προσπάθειες μείωσης του κινδύνου. Το εκτιμώμενο κεφάλαιο του έργου παραμένει αμετάβλητο στα 1,06 δισεκατομμύρια δολάρια. Το επιταχυνόμενο λειτουργικό κεφάλαιο παραμένει σε καλό δρόμο και αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 80 και 100 εκατομμυρίων δολαρίων.