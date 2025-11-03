Το EY Studio+ παρουσίασε η EY

Ο παγκόσμιος οργανισμός της EY παρουσίασε το EY Studio+, έναν συνδυασμό υπηρεσιών και κορυφαίου ταλέντου στις πωλήσεις, το marketing, το customer service, την καινοτομία, τη σχεδίαση εμπειριών και την τεχνολογική υλοποίηση, με στόχο να επιταχύνει την ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Τι είναι το ΕΥ Studio+

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και η συνεχής συνδεσιμότητα διαμορφώνουν τον κόσμο γύρω μας, οι καταναλωτές απαιτούν εμπειρίες που είναι πιο έξυπνες, άμεσες και ουσιαστικές, την ώρα που οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες μακροοικονομικές πιέσεις. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ΕΥ Studio+ συνδυάζει ένα πολυδιάστατο portfolio και βαθιά τεχνογνωσία, προσφέροντας στους οργανισμούς τη στρατηγική υποστήριξη που χρειάζονται για την ανάπτυξή τους και τον επιχειρηματικό τους μετασχηματισμό, μέσα από:

Μετασχηματισμό marketing, πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών: Εκσυγχρονισμός λειτουργιών front office για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στον τρόπο που οι επιχειρήσεις προσεγγίζουν το marketing, τις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση πελατών.

Εκσυγχρονισμός λειτουργιών front office για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στον τρόπο που οι επιχειρήσεις προσεγγίζουν το marketing, τις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση πελατών. Εμπειρία πελάτη (CX): Σχεδιασμός και υλοποίηση εμπειριών που ξεχωρίζουν, συνδέοντας τους πελάτες με το brand και δημιουργώντας επιχειρηματική αξία μέσω της σε βάθος κατανόησης των αναγκών τους.

Σχεδιασμός και υλοποίηση εμπειριών που ξεχωρίζουν, συνδέοντας τους πελάτες με το brand και δημιουργώντας επιχειρηματική αξία μέσω της σε βάθος κατανόησης των αναγκών τους. Service και product innovation: Συνεργασία με οργανισμούς και τα οικοσυστήματά τους, για τη δοκιμή, το λανσάρισμα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.

Oι ομάδες του ΕΥ Studio+ συνεργάζονται με επιχειρήσεις και οργανισμούς από διάφορους κλάδους, υποστηρίζοντας την ανάπτυξή τους και τον μετασχηματισμό της εμπειρίας πελάτη, μέσα από την υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων, καθώς και μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου στρατηγικών συνεργασιών με παγκόσμιους παρόχους τεχνολογίας, όπως η Adobe, η Microsoft και η NVIDIA.

Στην Ελλάδα, η ομάδα του EY Studio+ αριθμεί περισσότερους από 150 ανθρώπους, επικεντρωμένους στις ψηφιακές τεχνολογίες, τον μετασχηματισμό, την καινοτομία, τον σχεδιασμό εμπειριών, το marketing και την εμπειρία πελάτη. Πολλές από τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι ομάδες του EY Studio+ στην ελληνική αγορά, ενσωματώνουν και τις καινοτόμες δυνατότητες του EY Applied Neuroscience Lab στην Αθήνα. Παράλληλα, η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Aqurance A.E., που ανακοίνωσε πρόσφατα η EY, επεκτείνει το portfolio υπηρεσιών του EY Studio+ παγκοσμίως και στην Ελλάδα, εισάγοντας νέες δυνατότητες συστημάτων CRM και market research, υποστηρίζοντας περαιτέρω τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και οργανισμών.

Ενδεικτικά παραδείγματα έργων των ομάδων του EY Studio+ στην ελληνική αγορά, περιλαμβάνουν τον επανασχεδιασμό και τον εκσυγχρονισμό της ψηφιακής παρουσίας και του brand συστημικών τραπεζών, την ολιστική υποστήριξη σε θέματα digital marketing μεγάλης εταιρείας στον χώρο της ενέργειας, τη μελέτη προτυποποίησης και τον σχεδιασμό λειτουργικού μοντέλου κλινικής επιζώντων καρκίνου για λογαριασμό πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρείας, τον μετασχηματισμό της εμπειρίας πελάτη σε μεγάλη ακτοπλοϊκή εταιρεία μέσω της υλοποίησης λύσεων CRM, CDP & marketing automation, mobile application και customer portal, καθώς και την υλοποίηση κεντρικού συστήματος CRM σε εταιρεία car leasing, για τα τμήματα πωλήσεων, υποστήριξης πελατών και marketing.

Ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε:

«Σήμερα, η επιτυχία δεν προκύπτει από την απλή διαχείριση του πελάτη, αλλά από την ικανότητα κάθε επιχείρησης να μετατρέπει κάθε σημείο επαφής σε μοχλό προστιθέμενης αξίας. Με το EY Studio+, η EY παρουσιάζει ένα πολυδιάστατο hub επιχειρηματικού μετασχηματισμού, τεχνολογίας και καινοτομίας, που τοποθετεί τον πελάτη στο επίκεντρο κάθε επιχειρηματικής απόφασης».

Ο Αχιλλέας Αρβανίτης, Εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος και Επικεφαλής του EY Studio+ στην Ελλάδα και την περιοχή της Europe Central, που περιλαμβάνει 33 χώρες, δήλωσε:

«Το μέλλον κάθε οργανισμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον πελάτη του, είτε είναι καταναλωτής, ασθενής, ή ο απλός πολίτης. Η ικανότητα να βάζουμε τις ανάγκες και τα “θέλω” τους στην καρδιά του οργανισμού, είναι η επιτομή της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης στον επιχειρηματικό μετασχηματισμό. Κάθε αλληλεπίδραση με τον πελάτη είναι μια ευκαιρία για ανάπτυξη, εμπιστοσύνη και βιώσιμη επιτυχία. Το EY Studio+ δεν προσφέρει απλώς υπηρεσίες, αλλά τοποθετεί τον πελάτη στην πρώτη γραμμή της επιχειρηματικής στρατηγικής, δίνοντας στις επιχειρήσεις το εργαλείο για να ξεχωρίσουν σε μια ραγδαία εξελισσόμενη αγορά».