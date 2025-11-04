Ποιους τομείς θα επηρεάσει περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη

H εκπαίδευση, η υγεία και η ενέργεια αναμένεται να είναι οι τομείς που θα επηρεαστούν περισσότερο από τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο πλαίσιο του συνεδρίου Fintech Athens 4.0, ο Πέτρος Κουμουτσάκος, καθηγητής, Computing in Engineering and Sciences, Applied Mathematics, στο Harvard University και επισκέπτης ερευνητής στη Google DeepMind.

Ο κ. Κουμουτσάκος τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη «εκδημοκρατίζει» τη γνώση. Μάλιστα, όπως εξήγησε χάρη στη νέα τεχνολογία περισσότεροι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που θα ήταν πολύ δύσκολο να έχουν πρόσβαση παλαιότερα.

Ωστόσο, η άλλη όψη του νομίσματος σύμφωνα με τον ίδιο είναι το ότι υπάρχει τόσο μεγάλος όγκος πληροφοριών που είναι δύσκολο για κάποιον να αποφασίσει τι να αφήσει και τι να κρατήσει. Εδώ όμως είναι που χρειάζεται η εκπαίδευση, όπως υπογράμμισε.

Σε γενικές γραμμές ο ίδιος θεωρεί ότι η εκπαίδευση είναι από τους τομείς που θα επηρεαστούν σημαντικά από το ΑΙ. Γι΄ αυτό και όπως είπε «πρέπει να σκεφτούμε πως θα προσεγγίσουμε το ζήτημα».

Όσον αφορά τον τομέα της υγείας ο κ. Κουμουτσάκος δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργήσει νέες μεγάλες δυνατότητες, όπως π.χ η ανίχνευση του καρκίνου μέσα από την ανάλυση εικόνων.

Ακόμα, ο καθηγητής του Harvard University επισήμανε πως το ΑΙ θα βοηθήσει στην εξεύρεση νέων λύσεων, αναφέροντας το παράδειγμα της σύντηξης και του κλάδου της ενέργειας εν γένει.

Η φιλοσοφία της Google DeepMind

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του ο κ. Κουμουτσάκος μίλησε και για την DeepMind, λέγοντας ότι η εταιρεία έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία στον τρόπο που προσεγγίζει τα πράγματα.

Πιο συγκεκριμένα, υπενθύμισε ότι η DeepMind ξεκίνησε ως μια εταιρεία που ασχολούνταν με τα παιχνίδια. «Όταν παίζεις ένα παιχνίδι, πάντα προσπαθείς να είσαι ο καλύτερος σε κάτι», δήλωσε ο ίδιος, ενώ συμπλήρωσε ότι οι άνθρωποι της εταιρείας βασίστηκαν σε αυτή την νοοτροπία και προσπάθησαν να γίνουν καλύτεροι σε ό,τι καταπιάνονταν.

Γιατί δεν δημιουργούνται περισσότερες startups στα ελληνικά πανεπιστήμια;

Τέλος, ο κ. Κουμουτσάκος ρωτήθηκε και για το γεγονός ότι ενώ γίνεται πολύς λόγος για την υψηλή ποιότητα και το ταλέντο των Ελλήνων φοιτητών, δεν έχουμε δει πολλές εταιρείες να ιδρύονται στα ελληνικά πανεπιστήμια ή να εξάγονται από αυτά.

Στο ερώτημα αυτό, ο ίδιος απάντησε μεταξύ άλλων πως «στην Ελλάδα, μέχρι να μπεις στο πανεπιστήμιο, ανταγωνίζεσαι». Ωστόσο, στη συνέχεια όπως είπε «στο πανεπιστήμιο, βασικά προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο όπου, μετά, δεν ανταγωνίζεσαι. Σημασία έχει ποιον γνωρίζεις και τι διασυνδέσεις έχεις».

Ο καθηγητής του Harvard University σχολίασε πως οι διασυνδέσεις είναι σημαντικές, αλλά χρειάζεται και ο ανταγωνισμός.

«Χωρίς ανταγωνισμό δεν μπορείς να επιβιώσεις», υπογράμμισε, ενώ πρόσθεσε πως η κουλτούρα του ανταγωνισμού είναι σημαντική στις ΗΠΑ και είναι επίσης σημαντική και στην Ευρώπη σε έναν βαθμό. «Θα ήταν υπέροχο αν μπορούσαμε να την καλλιεργήσουμε και να τη μεταφέρουμε στους νέους ανθρώπους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κουμουτσάκος.