Dimand: Παραιτήθηκε από μέλος του ΔΣ η Πολυξένη Καζόλη

Η «DIMAND A.E.», γνωστοποιεί ότι την 31/10/2025 υπέβαλε την παραίτησή της, με ισχύ από 3/11/2025, από την θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής, το «Δ.Σ.»), καθώς και από την θέση της ως μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (εφεξής, η «Επιτροπή»), η κα. Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη, για προσωπικούς λόγους.

Ότι εν συνεχεία, δυνάμει της από 3/11/2025 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας, το τελευταίο αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας και τις οικείες διατάξεις της εταιρικής νομοθεσίας, όπως συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος μέλους, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των μελών, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, καθώς και η σύνθεση των εναπομενόντων μελών τελούν σε συμμόρφωση με όλες τις κανονιστικές προϋποθέσεις του ελληνικού Εταιρικού Νόμου και του ελληνικού κανονιστικού πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Κατόπιν της παραίτησης της κας. Πολυξένης (Ξένιας) Καζόλη από την θέση της ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και κατόπιν της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. να συνεχίσει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας με τα εναπομένοντα εννέα (9) μέλη, χωρίς αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, το Δ.Σ., κατά την ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα τη συγκρότησή του σε σώμα ως ακολούθως :

1. ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

2. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ, Εκτελεστικό Μέλος - Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

3. ΔΗΜΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

4. ΔΑΓΤΖΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος

5. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος

6. ΙΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος

7. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος

8. ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του ΑΧΙΛΛΕΑ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

9. ΧΑΡΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17.06.2028, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.