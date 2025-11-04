#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Διάλυση της βουλής και εκλογές ζητά ο Νικόλας Φαραντούρης

«Θεσμική ανισορροπία» να κατηγορείται το ένα τρίτο της κοινοβουλευτικής ομάδας της συμπολίτευσης, τονίζει ο ευρωβουλευτής.

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 10:27

«Άμεση διάλυση της Βουλής και προσφυγή στις κάλπες» ζήτησε σήμερα το πρωί μιλώντας σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ο ευρωβουλευτής και συντονιστής της επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης, κάνοντας λόγο για «θεσμική ανισορροπία» μετά τη νέα δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή για τα Τέμπη.

Η νέα δικογραφία, που ανακοινώθηκε από τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γιάννη Μπούρα την Παρασκευή, περιλαμβάνει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και άλλα 17 πρόσωπα, νυν και πρώην υπουργούς και βουλευτές.

«Μία Βουλή στην οποία σχεδόν το ένα τρίτο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της συμπολίτευσης είναι κατηγορούμενοι δεν μπορεί να σταθεί. Αυτή η θεσμική ανισορροπία δεν μας τιμά και δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η δημοκρατική διέξοδος είναι μία: εκλογές, για να πάψει αυτή η αναντιστοιχία και να αποκατασταθεί η ισορροπία του πολιτικού συστήματος».

Ο ρόλος Καρυστιανού και το ευρωπαϊκό δίκαιο

«Η δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή αφορά την τραγωδία των Τεμπών κατόπιν ενεργειών της κυρίας Μαρίας Καρυστιανού και των συγγενών», επισήμανε ο Έλληνας ευρωβουλευτής διευκρινίζοντας ότι έπεται και άλλη δικογραφία που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Μια Βουλή, της οποίας ένα τέτοιο πλήθος βουλευτών είναι κατηγορούμενοι δεν μπορεί να σταθεί», σημείωσε ο κ. Φαραντούρης, για να συμπληρώσει ότι «η επίκληση του άρθρου 86 μετά το φιάσκο του καλοκαιριού όπου όποιος κατηγορείται, αθωώνει τον εαυτό του επειδή έχει πλειοψηφία, κατά παράβαση του Ευρωπαϊκού Δικαίου και της Αρχής της Υπεροχής, δεν μπορεί να συνεχιστεί».

«Δεν πρόκειται για πυροτέχνημα ούτε για αντιπολιτευτική κορώνα. Είναι η αυτονόητη ενέργεια που αρμόζει σε αυτή τη θεσμική ανισορροπία, όπως έχει πλέον διαμορφωθεί στη χώρα μας. Γι’ αυτό ζητώ εκλογές τώρα. Και περιμένω και από όλους να τοποθετηθούν», κατέληξε ο έλληνας ευρωβουλευτής και καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

 

