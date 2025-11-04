Stonetech: Νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 75.000 τ.μ. στο Υπατο, επένδυση 10 εκατ. ευρώ

Σηματοδοτώντας 50 χρόνια αδιάλειπτης πορείας, η STONETECH — μία καθετοποιημένη και εξωστρεφής εταιρεία στον κλάδο της επεξεργασίας και εμπορίας φυσικών πετρωμάτων — εγκαινιάζει μια νέα εποχή ανάπτυξης με την απόκτηση και λειτουργία υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων στο Ύπατο Βοιωτίας.

Οπως επισημαίνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για στρατηγική κίνηση, συνοδευόμενη από επενδυτικό πλάνο ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ με ορίζοντα πενταετίας, που ενισχύει την παραγωγική δυναμική και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της εταιρείας.

Το σύνολο της εγκατάστασης εκτείνεται σε 75.000 τ.μ., με 10.000 τ.μ. εξειδικευμένων παραγωγικών και αποθηκευτικών χώρων. Ο εξοπλισμός, σημειώνει η εταιρεία, περιλαμβάνει μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας, όπως ρομποτικά συστήματα κοπής, αυτοματοποιημένες γραμμές επεξεργασίας και προηγμένες ψηφιακές υποδομές, προσφέροντας τεχνολογική υπεροχή και υψηλή παραγωγική ευελιξία.

Παράλληλα, οι εγκαταστάσεις λειτουργούν με πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης, ενσωματώνοντας πλήρως τις αρχές της κυκλικής οικονομίας: αξιοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επαναχρησιμοποιούν το 95% του νερού και ανακυκλώνονται πλήρως τα παραγόμενα απόβλητα μαρμάρου.

Αποτελώντας κεντρικό κόμβο παραγωγής, εμπορικής υποστήριξης και προβολής, η νέα υποδομή ενισχύει καθοριστικά την ικανότητα της STONETECH να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις των διεθνών αγορών. Φιλοξενεί το Showroom Πλακών με υλικά υψηλής ποιότητας από ελληνικά και διεθνή λατομεία, ενώ η ενισχυμένη της δυναμική επιτρέπει την ταχύτερη και πιο ευέλικτη εκτέλεση παραγγελιών μεγάλης κλίμακας, με συνέπεια και ποιότητα.

Η λειτουργία της αναμένεται να επιταχύνει σημαντικά τη διείσδυση σε στρατηγικές αγορές του εξωτερικού, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική ανάπτυξη των εξαγωγών, που σήμερα αντιπροσωπεύουν ήδη το 40% του κύκλου εργασιών.

Βασικός μοχλός της παραγωγικής αυτάρκειας και της ποιοτικής συνέπειας της STONETECH είναι τα ιδιόκτητα λατομεία, τα οποία εξασφαλίζουν σταθερότητα στην τροφοδοσία, αυστηρό ποιοτικό έλεγχο και πλήρη ευθυγράμμιση με τις προδιαγραφές κάθε έργου. Οι νέες υποδομές μεγιστοποιούν αυτά τα πλεονεκτήματα, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ευελιξία και επιταχύνοντας τον χρόνο απόκρισης στις παραγγελίες.

Η επένδυση έχει ήδη οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με την αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού να αναμένεται να αγγίξει το 30%. Στην επιλογή προσωπικού δίνεται προτεραιότητα στους κατοίκους της περιοχής του Υπάτου, ενώ ενισχύονται οι συνεργασίες με τοπικούς προμηθευτές, προσδίδοντας πολλαπλασιαστική αξία στην περιφερειακή οικονομία.

Με μακροπρόθεσμο προσανατολισμό στην καινοτομία, τη βιώσιμη παραγωγή και τη διεθνή ανάπτυξη, η STONETECH ενισχύει σταθερά τις υποδομές της και καλλιεργεί ένα δυναμικό περιβάλλον εξέλιξης για τους ανθρώπους της, ενδυναμώνοντας τη θέση της ως πρεσβευτής του ελληνικού μαρμάρου στις παγκόσμιες αγορές.

Οπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος, κ. Νίκος Γωνιανάκης, «η νέα μονάδα είναι για εμάς το επόμενο βήμα σε ένα όραμα που υπήρχε πάντα. Δεν αποτελεί απλώς μια επένδυση σε υποδομές, αλλά μια σαφής στρατηγική δήλωση: να καινοτομούμε και να ενισχύουμε τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του ελληνικού μαρμάρου.»