Eurobank: Περιοδεία της διοίκησης στη Θεσσαλονίκη, έρχονται εκταμιεύσεις 600 εκατ. ευρώ

Από την Τρίτη 4 έως την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, η Διοίκηση της Eurobank πραγματοποιεί περιοδεία στη Θεσσαλονίκη, ενισχύοντας τη στρατηγική της παρουσία στη Βόρεια Ελλάδα και αναδεικνύοντας την Κεντρική Μακεδονία ως μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γιώργος Π. Ζανιάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Φωκίων Καραβίας, και οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι, κ.κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου και Ιάκωβος Γιαννακλής, συνοδευόμενοι από κλιμάκιο υψηλόβαθμων στελεχών της Τράπεζας, θα πραγματοποιήσουν σειρά επαφών με επιχειρηματίες, θεσμικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της περιοχής. Στόχος των συναντήσεων είναι η ανάδειξη νέων συνεργασιών που ενισχύουν την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Βόρεια Ελλάδα, με συμβολή που υπερβαίνει το 21% στο ΑΕΠ της χώρας, αποτελεί κινητήριο μοχλό για την οικονομική πορεία της Ελλάδας, ενισχύοντας τη διασύνδεσή της με τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η επικείμενη ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2026, αναμένεται να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής της οικονομικής δραστηριότητας για την περιοχή, ενισχύοντας τις διασυνοριακές συνεργασίες, το εμπόριο και τις συνέργειες της ελληνικής επιχειρηματικότητας με τις αγορές της ευρωζώνης, σε ένα νέο γεωοικονομικό περιβάλλον. Σε αυτό το αναπτυξιακό πλαίσιο, η Κεντρική Μακεδονία ξεχωρίζει, με τη Θεσσαλονίκη να εξελίσσεται σε κόμβο τεχνολογικής καινοτομίας, διαθέτοντας ένα από τα πιο ενεργά οικοσυστήματα νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Η Εurobank παραμένει σταθερός αναπτυξιακός εταίρος της περιοχής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δημιουργία ενός βιώσιμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικού οικοσυστήματος στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομική περιφέρεια της χώρας. Με σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, εξειδικευμένες λύσεις και αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, η Τράπεζα στηρίζει με συνέπεια την τοπική οικονομία – από μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως μεγάλα επενδυτικά σχέδια, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Την περίοδο 2022-2025, οι συνολικές χρηματοδοτήσεις της Eurobank στην περιοχή ξεπέρασαν το €1 δισ., με έμφαση σε δραστηριότητες όπως το εμπόριο, η μεταποίηση, οι υπηρεσίες, οι κατασκευές, τα ακίνητα, ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας.

Έως το τέλος του 2027, προγραμματίζεται η εκταμίευση επιπλέον €600 εκατ., με έμφαση σε δυναμικούς και ανερχόμενους κλάδους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, σημείωσε: «Η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα έχουν κεντρική θέση στην προσπάθεια μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας σε μια οικονομία υψηλής προστιθέμενης αξίας και ενισχυμένο εξαγωγικό προσανατολισμό. Μοχλό για την αλλαγή παραγωγικού προτύπου αποτελεί η προσέλκυση επενδύσεων και η παράλληλη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλών απαιτήσεων με αντίστοιχες αμοιβές. Η Βόρεια Ελλάδα αποτελεί τα τελευταία χρόνια πόλο προσέλκυσης τέτοιων επενδύσεων -ιδιωτικών και δημόσιων- σε κρίσιμους τομείς, όπως η μεταποίηση, οι νέες τεχνολογίες αλλά και η εκπαίδευση και οι υποδομές με τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Eurobank στηρίζει ενεργά την αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής, μέσα από προγράμματα ενίσχυσης, χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες και υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.».

Επιδιώκοντας τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις – πελάτες της, η Eurobank διοργανώνει επίσημο δείπνο την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου στο Hyatt Regency. Την εναρκτήρια ομιλία θα απευθύνει ο κ. Φ. Καραβίας αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία της Θεσσαλονίκης ως κόμβου συνδεσιμότητας, καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κ. Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής στη Σχολή Διεθνών Υποθέσεων του Παρισιού (Sciences Po) και Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ομιλία του, με τίτλο «Μπορεί να αντέξει η Ευρώπη σε έναν κόσμο με Putin, Xi και Trump;», θα προσφέρει στρατηγική αξιολόγηση της θέσης της Ευρώπης σε ένα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο.

Στήριξη Πολιτισμού & «Βραβείο Αυτοκράτειρα Θεοφανώ»

Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, ο κ. Φ. Καραβίας, συνοδευόμενος από τους κ.κ. Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, Κωνσταντίνο Βασιλείου, Γενικό Διευθυντή, Ανδρέα Χασάπη και Βοηθό Γενικό Διευθυντή, Απόστολο Ανθρακίδη, θα συμμετάσχουν στην τελετή απονομής του ευρωπαϊκού «Βραβείου Αυτοκράτειρα Θεοφανώ», στο εμβληματικό μνημείο της Ροτόντας. Η Eurobank στηρίζει τον θεσμό για 6η συνεχή χρονιά, αναδεικνύοντας τη σημασία του πολιτισμού ως θεμέλιο της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Το βραβείο απονέμεται φέτος στον οργανισμό Europa Nostra (που σημαίνει Η Ευρώπη μας), για την καθοριστική συμβολή του στη διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης.

Επένδυση σε Ανθρώπινο Δυναμικό και Υποδομές

Αναγνωρίζοντας την καθοριστική συμβολή των εργαζομένων στις ισχυρές επιδόσεις και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Τράπεζας, η Διοίκηση θα πραγματοποιήσει εκτενείς επισκέψεις σε μονάδες της Eurobank στην περιοχή, μεταξύ των οποίων το δίκτυο καταστημάτων, τα Επιχειρηματικά Κέντρα και το Private Banking. Οι συναντήσεις με τα στελέχη αποσκοπούν στην ενίσχυση της ενιαίας εταιρικής κουλτούρας, την ανταλλαγή απόψεων για τις προκλήσεις της αγοράς και την ανάδειξη καλών πρακτικών που ενισχύουν την αποδοτικότητα και την πελατοκεντρική προσέγγιση.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για λειτουργική και επιχειρησιακή ενοποίηση, η Τράπεζα έχει ήδη θέσει σε λειτουργία το νέο της κέντρο Private Banking και Corporate & Investment Banking, σε ένα εμβληματικό κτίριο επί της οδού Αγίας Σοφίας, ενισχύοντας την παρουσία της στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, προχωρά στην ανέγερση νέου διοικητικού συγκροτήματος στην περιοχή της Χαριλάου, στον ιστορικό χώρο της πρώην βιομηχανίας «ΑΛΥΣΙΔΑ», συμβάλλοντας στην αστική αναζωογόνηση και στην τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με σεβασμό στην ιστορική ταυτότητα του χώρου και με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών υψηλής προστιθέμενης αξίας για την πόλη.

Η περιοδεία της Διοίκησης στη Θεσσαλονίκη επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Eurobank να επενδύει με συνέπεια, να ενισχύει σταθερά την παραγωγική βάση της χώρας και να στηρίζει ενεργά την περιφερειακή ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας, εξωστρέφειας και θετικού αποτυπώματος στις τοπικές κοινωνίες.