Lamda Development: Στο 3,8-4,1% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο

Από αύριο 12 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά της Lamda Development για την έκδοση ομολόγου έως 500 εκατ. ευρώ.

Η εταιρία ανακοίνωσε ότι το εύρος απόδοσης των τίτλων κινείται από 3,8 έως 4,1%.

Οπως αναφέρει η εισηγμένη, το διοικητικό της συμβούλιο στις 30 Οκτωβρίου αποφάσισε:

(α) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής το «Ομολογιακό Δάνειο» ή «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, βάσει των διατάξεων των άρθρων 59 - 74 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ (εφεξής η «Έκδοση»), συνολικού ποσού έως €500.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (εφεξής οι «Ομολογίες»), με ελάχιστο ποσό €400.000.000, καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του Ομολογιακού Δανείου, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα ΚΟΔ (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»),

(β) ότι οι Ομολογίες δεν θα είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματες ή προσωπικές ασφάλειες, πλην ενεχύρου επί τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας, στον οποίο η Εταιρεία θα μεριμνά να κατατίθενται τα ποσά που προβλέπονται αναλυτικά στους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ.

(γ) ότι οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω Δημόσιας Προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, εντός περιόδου τριών (3) εργασίμων ημερών κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Η.ΒΙ.Π.»), θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. (εφεξής το «Χ.Α.»),

(δ) ότι η τιμή διάθεσης ανά Ομολογία θα ανέρχεται στο άρτιο της ονομαστικής αξίας της, ήτοι σε €1.000 ανά Ομολογία,

(ε) ότι η τελική απόδοση των Ομολογιών και το (σταθερό) επιτόκιο θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π,σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, και θα ανακοινωθούν από την Εκδότρια στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα μετά τη λήξη της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς,

(στ) ότι η κατανομή των Ομολογιών στους ενδιαφερόμενους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια και τα ποσοστά κατανομής σε κάθε κατηγορία επενδυτών που θα αποτυπωθούν αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο, και

(ζ) να διορισθεί η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία»ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων του Ομολογιακού Δανείου.

Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €400 εκατ., η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών ατόκως.

Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών (εφεξής το «Επιτόκιο), θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών («Book Building»), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. Στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές.

Το Επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, εντός του εύρους απόδοσης, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση της 06.11.2025 (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»), θα εγκριθούν από εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιοτης Εκδότριας πρόσωπο και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στον διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την περίοδο της Δημόσιας Προσφοράς.

Περαιτέρω, η τελική απόδοση θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους εντός του εύρους απόδοσης για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π.

Η κατανομή

Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης καιτου Επιτοκίου, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

• ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι κατ’ ελάχιστον 150.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 500.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και

• ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι, έως και 350.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 500.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών καιτων Ιδιωτών Επενδυτών.

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη: α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, β) η ζήτηση στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών, γ) το πλήθος των Αιτήσεων Κάλυψης που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και δ) η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά

*Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση της Lamda Development για το ομόλογο των 500 εκατ. στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό