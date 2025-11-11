#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Νέες αγορές Metlen από τον Ευάγγελο Μυτιληναίο

Δημοσιεύθηκε: 11 Νοεμβρίου 2025 - 11:24

Σε νέες αγορές μετοχών της Metlen προχώρησε την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου μέσω του Χρηματιστηρίου της Αθήνας ο Ευάγγελος Μυτιληναίος. 

Ο κ. Μυτιληναίος απέκτησε 10.000 μετοχές στην τιμή των 42,1525 ευρώ, με το συνολικό κόστος της συναλλαγής να διαμορφώνεται στα 421.525 ευρώ. 

Σημειώνεται ότι ο ισχυρός άντρας της Μetlen έχει προχωρήσει σε αγορές μετοχών της εισηγμένης που υπερβαίνουν τα 6 εκατ. ευρώ στις τελευταίες συνεδριάσεις

