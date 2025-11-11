#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Μεικτά πρόσημα στη Wall Street μετά το ράλι - Νέα άνοδος για τον χρυσό

Performance Technologies: Απέκτησε δύο νέες εξειδικεύσεις της Microsoft

Η εισηγμένη έφθασε συνολικά τις δέκα εξειδικεύσεις της Microsoft.

Performance Technologies: Απέκτησε δύο νέες εξειδικεύσεις της Microsoft

Δημοσιεύθηκε: 11 Νοεμβρίου 2025 - 13:58

Η Performance Technologies ανακοινώνει την απόκτηση δύο νέων Microsoft Advanced Specializations — Build AI Applications και Analytics on Microsoft Azure, φτάνοντας συνολικά τις δέκα εξειδικεύσεις της Microsoft

Οπως αναφέρει η εταιρεία, οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη συνεχή δέσμευση της Performance στην τεχνολογική αριστεία, την καινοτομία και την εξειδίκευση στο οικοσύστημα του Microsoft Cloud. Παράλληλα, ενισχύουν τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας να βοηθά τους οργανισμούς να αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, δεδομένα και τεχνολογίες cloud για να επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

«Συγχαρητήρια στην Performance Technologies για την απόκτηση των εξειδικεύσεων Build AI Applications και Analytics on Microsoft Azure – της 9ης και 10ης εξειδίκευσής τους από τη Microsoft! Οι επιτυχίες αυτές αναδεικνύουν τη βαθιά τεχνική τους κατάρτιση και τη δέσμευσή τους στην καινοτομία στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και της ανάλυσης δεδομένων. Ως αξιόπιστος συνεργάτης της Microsoft, η Performance είναι μοναδικά τοποθετημένη ώστε να βοηθήσει τους πελάτες να εκσυγχρονίσουν τις εφαρμογές τους, να αξιοποιήσουν τα δεδομένα τους και να ενσωματώσουν AI με τρόπους που ενισχύουν την ευελιξία και την ανάπτυξη.»Debbi Hoehn, EMEA Partner Technical Lead, Microsoft

«Η απόκτηση αυτών των δύο specializations επιβεβαιώνει περαιτέρω τη στρατηγική μας στο cloud και ενισχύει το όραμά μας να βοηθάμε τους οργανισμούς να καινοτομούν υπεύθυνα, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα. Στην Performance, συνδυάζουμε τη βαθιά τεχνογνωσία στη Microsoft με εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακας, προσφέροντας ευφυείς λύσεις που μετασχηματίζουν τις επιχειρήσεις.» — Κωνσταντίνος Χρονόπουλος, Cloud Business Unit Director, Performance Technologies

Με αυτές τις δύο νέες εξειδικεύσεις, η Performance Technologies εδραιώνει περαιτέρω τη θέση της ως ένας από τους κορυφαίους Microsoft Solution Partners σε Ελλάδα και Κύπρο, βοηθώντας επιχειρήσεις να επιταχύνουν το ταξίδι τους προς το “intelligent cloud”.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Performance Technologies δημοσίευσε την Έκθεση Βιωσιμότητας για τη χρήση 2024

Performance: Σύμβαση με ΕΛΑΣ για το λογισμικό Chainalysis Reactor

Performance Technologies: Παρέδωσε ψηφιακό έργο που ενισχύει την ανθεκτικότητα του ΔΕΔΔΗΕ

Π. Νικολάου: Γενναίο μέρισμα από Τρ. Κύπρου, δεν αποκλείονται εξαγορές

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - TELECOMS

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο