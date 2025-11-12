Η Alpha Bank διοργανώνει το πρώτο Innovation Day για το ΑΙ

Η Alpha Bank φέρνει το fintech οικοσύστημα σε έναν χώρο, δημιουργώντας μία πλατφόρμα διαλόγου για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Με τη διοργάνωση του Innovation Day, η τράπεζα αναδεικνύει την ηγετική της θέση σε μία εποχή τεχνολογικών αλλαγών που αναδιαμορφώνουν εκ βάθρων την οικονομία και την κοινωνία στο σύνολό της, τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Με κεντρικό θέμα «Using AI to power the future, together», το Innovation Day θα ξεκινήσει με την τοποθέτηση του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου και του CEO της τράπεζας, Βασίλη Ψάλτη, με τη συμμετοχή άνω των 150 ατόμων από όλο το φάσμα της ελληνικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας, ενώ η κεντρική ομιλία θα διεξαχθεί από τον διεθνούς φήμης AI Strategy Leader, Tey Bennerman.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει δύο πάνελ συζητήσεων, το πρώτο με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών από το σύνολο των συστημικών τραπεζών με συντονιστή τον Γιώργο Νουνέση, Partner στην ΕΥ. Το δεύτερο πάνελ θα περιλαμβάνει εκπροσώπους από σημαντικές επιχειρήσεις άλλων κλάδων με συντονιστή τον Γιώργο Παπαδημητράκη, Διευθυντή της EPAM.

Στο Innovation Day συμμετέχουν και εκπρόσωποι από venture capitals και startups αλλά και οι partners που υποστηρίζουν τη διοργάνωση όπως η Endeavor Greece. Στις συζητήσεις θα αναλυθεί ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Στο πλαίσιο του Innovation Day, θα πραγματοποιηθεί επίσης η τελική φάση του διαγωνισμού FinQuest, όπου οι φιναλίστ θα παρουσιάσουν τις ΑΙ λύσεις τους. Οι υποψηφιότητες κινούνται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, από τον αγροδιατροφικό τομέα μέχρι τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και από τα ταξίδια και την οργάνωση της επιχειρησιακής λειτουργίας μέχρι τον αθλητισμό, ενώ διακρίνονται για την καινοτόμο προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούν τα χαρακτηριστικά της τεχνητής νοημοσύνης.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τα στελέχη της Alpha Bank, Σπύρο Τζαμτζή, Chief Information Officer, και Μάριο Καλότυχο, Chief Of Strategy And Investments , Roberto Zuccaro, Strategic Investments Lead της UniCredit, Παναγιώτη Καραμπίνη, Managing Director της Endeavor Greece, Δημήτρη Πρίμπα General Manager Greece and Cyprus της IBM, Γιάννα Ανδρονοπούλου General Manager, Greece, Cyprus, Malta της Microsoft και Μάρκο Βερέμη Founding Partner της BigPi Ventures.

Υπενθυμίζεται ότι θα απονεμηθούν τρία βραβεία: Το πρώτο βραβείο των 15.000 ευρώ θα δοθεί από την Alpha Bank, το δεύτερο των 10.000 ευρώ από την ΙΒΜ, ενώ το τρίτο βραβείο αφορά ένα πακέτο υπηρεσιών και εργαλειών για startups από τη Microsoft. Παράλληλα, η EPAM θα προσφέρει και στους τρεις νικητές, 3 εβδομάδες δωρεάν συμβουλευτικής στο πεδίο της τεχνολογίας.

Ο Μιχάλης Τσαρμπόπουλος, Chief Digital and Technology Officer της Alpha Bank, δήλωσε: «Στην Alpha Bank έχουμε επιλέξει να κινηθούμε στρατηγικά αξιοποιώντας το AI μέσω μιας value based προσέγγισης, υιοθετώντας λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης στο εσωτερικό του οργανισμού μας και στις σχέσεις μας με τους πελάτες. Το Innovation Day και ο διαγωνισμός FinQuest, που μπαίνει πια στην τελική του ευθεία, είναι απτές αποδείξεις της στρατηγικής μας στόχευσης για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και την ανάδειξη των ταλέντων που έχει η χώρα μας σε αυτόν τον πολλά υποσχόμενο τομέα.»

Το Innovation Day θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, ενώ θα μεταδοθεί και μέσω live streaming σε αυτόν τονσύνδεσμο.