BFF Group: Σε ιστορικό υψηλό οι χορηγήσεις, αύξηση κερδών 3% το Q3

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του BFF Banking Group για το εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε €118,1 εκατ. έναντι €103,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Τα καθαρά κέρδη του γ’ τριμήνου του 2025 ανήλθαν σε στα €42,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 33% σε ετήσια βάση.

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο ανήλθε σε €5,8 δισ. (+8% σε ετήσια βάση) και ο όγκος νέων εργασιών σε €6,3 δισ. (+11% σε ετήσια βάση), καταγράφοντας το υψηλότερο εννεάμηνο στην ιστορία του Ομίλου. Στην Ιταλία ο τζίρος αυξήθηκε κατά 16% σε ετήσια βάση.

Ο δείκτης δανείων/ καταθέσεων (Loan/Deposit ratio) διαμορφώθηκε στο 73%, με τις καταθέσεις από υπηρεσίες συναλλαγών να αυξάνονται κατά €1,3 δισ. σε σχέση με πέρυσι.

Το χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων προς διακράτηση μέχρι τη λήξη κατέγραψε θετική αποτίμηση (mark-to-market) ύψους €56 εκατ. σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ο δείκτης καθαρών μη εξυπηρετούμενων δανείων προς συνολικά δάνεια (Net NPLs/Loans) ανήλθε σε 0,2%, εξαιρουμένων των ιταλικών δήμων υπό καθεστώς επιτήρησης.

Οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις ανήλθαν σε €1,6 δισ., μειωμένες κατά 6% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024, ενώ τα τιμολόγια που προκαλούν τη ληξιπροθεσμία ανήλθαν στα €296 εκατ. μειωμένα κατά 30% από την επαναταξινόμηση του Ιουνίου 2024.

Ο Όμιλος έλαβε επίσημη ενημέρωση για την άρση περιορισμών που αφορούν τη διανομή μερισμάτων επί των αποτελεσμάτων του 2025, το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, τα κίνητρα προς τους εργαζομένους και την επέκταση σε νέες αγορές.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 διαμορφώθηκε στο 13,4% και ο συνολικός κεφαλαιακός δείκτης (TCR) στο 16,5%, με €108 εκατ. επιπλέον κεφάλαιο, έναντι του στόχου CET1 στο 13%.

Οι νέοι μεσοπρόθεσμοι στόχοι θα ανακοινωθούν στο πλαίσιο του Νέου Στρατηγικού Σχεδίου του Ομίλου το 2026, σημειώνει η εταιρεία.