Επενδύσεις 35 εκατ. ευρώ στην ΑΙ προγραμματίζει η Entersoftone

Κομβικός είναι ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εταιρική στρατηγική της ENTERSOFTONE, με το συνολικό ύψος της επένδυσης σε τεχνολογίες AI για την επόμενη τριετία να εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 30 και 35 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της πρώτης Συνέντευξης Τύπου της ENTERSOFTONE, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Αντώνης Κοτζαμανίδης, εξήγησε ότι υπάρχει δέσμευση για επένδυση 200.000 ανθρωποημερών εργασίας την επόμενη τριετία, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη λειτουργιών Τεχνητής Νοημοσύνης και τη μαζική υιοθέτησή τους μέσα από τα λογισμικά που ήδη χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει στην εκπαίδευση και ενεργοποίηση του εκτεταμένου δικτύου συνεργατών της, ενισχύοντας τη διάχυση της γνώσης και την αποτελεσματική αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η νέα τεχνολογική εποχή.

«Θεωρούμε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι αυτή πάνω στην οποία θα βασίσουμε την οργανική μας ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια και είναι αυτή που θα μας βοηθήσει να διατηρήσουμε την ηγετική θέση που ήδη έχουμε, αλλά κυρίως θα βοηθήσει στο να περάσουμε σε μια νέα εποχή στις εφαρμογές που οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κοτζαμανίδης.

Οι εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης

Σχετικά με τις πρώτες εφαρμογές business software με ενσωματωμένη τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης που πρόσφατα παρουσίασε η ENTERSOFTONE στους πελάτες της, ο κ. Κοτζαμανίδης τόνισε ότι: «Έχουμε ξεκάθαρο όραμα: Να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια του επιχειρηματικού λογισμικού στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, επενδύοντας σε τεχνολογίες που καταρρίπτουν τα εμπόδια και επιτρέπουν σε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου, να έχει πρόσβαση σε αξιόπιστες, εύχρηστες και επεκτάσιμες λύσεις. Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα λογισμικά μας θα επιτρέψει τη γρήγορη υιοθέτησή της από χιλιάδες επιχειρήσεις συμβάλλοντας καθοριστικά στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους».

Πώς θα κινηθούν οι εξαγορές

Από την άλλη, όσον αφορά τις εξαγορές ο Διευθύνων Σύμβουλος της ENTERSOFTONE δήλωσε ότι θα συνεχιστούν, αλλά θα είναι λιγότερες και πιο στοχευμένες και κάποιες από αυτές θα γίνουν εκτός Ελλάδος.

Ερωτώμενος σχετικά με τους τομείς που θα προσανατολιστούν οι εξαγορές ο κ. Κοτζαμανίδης απάντησε ότι δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια οι χώροι, αλλά όπως είπε θα κατευθυνθούν περισσότερο προς εταιρείες που έχουν κάποια δραστηριότητα σε κάθετες αγορές, αλλά και γενικότερα σε τομείς της αγοράς που η ENTERSOFTONE επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της.

Παράλληλα, ο κ. Κοτζαμανίδης επισήμανε πως δεν αποκλείονται και οι Startups, αλλά σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Πρώτον να έχουν ένα προϊόν που να είναι συμπληρωματικό και να ταιριάζει με τη στρατηγική της ENTERSOFTONE και δεύτερον να έχουν λογικές αποτιμήσεις.

Τα οικονομικά μεγέθη της ENTERSOFTONE

Όπως είναι γνωστό η ENTERSOFTONE προέκυψε από τη συνένωση της Entersoft και της SOFTONE.

«Η ενοποίηση των δύο κορυφαίων εταιρειών του κλάδου επιχειρηματικού λογισμικού αποδεικνύει ότι το 1+1 μπορεί να δημιουργήσει κάτι πολύ μεγαλύτερο από το άθροισμά του», σχολίασε ο κ. Κοτζαμανίδης, ενώ υπογράμμισε τη δυναμική που αποτυπώνεται στα επίσημα αποτελέσματά της με την επίτευξη διψήφιων ρυθμών ανάπτυξης.

Για την ακρίβεια, μέσα σε λιγότερους από δέκα μήνες κοινής πορείας, η ENTERSOFTONE σημείωσε οργανική ανάπτυξη, με αύξηση 16% στα ενοποιημένα έσοδα, τα οποία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν μεταξύ 137 και 140 εκατ. ευρώ για το 2025. Παράλληλα, καταγράφεται άνοδος άνω του 33% στο ενοποιημένο EBITDA, το οποίο αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 42 και 44 εκατ. ευρώ.

Σήμερα, η ENTERSOFTONE διαθέτει 10 γραφεία – Hubs σε 4 χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία), υποστηρίζοντας περισσότερες από 90.000 επιχειρήσεις-πελάτες κάθε μεγέθους με μια πλήρη γκάμα λύσεων που βελτιώνουν την αποδοτικότητα και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των οργανισμών.

Με ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο προϊόντων (ERP, CRM, SFA, eCOM, WMS, HCM/Payroll) και εξειδικευμένες κάθετες λύσεις για επιμέρους κλάδους, η εταιρεία εξυπηρετεί την αγορά μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο άνω των 700 συνεργατών. Απασχολεί περισσότερους από 1.500 εργαζομένους και λειτουργεί ως πιστοποιημένος πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης της ΑΑΔΕ, με την υπηρεσία Einvoicing να εκτιμάται ότι θα διαχειριστεί την έκδοση άνω του 1 δισ. ηλεκτρονικών παραστατικών εντός του 2025.

Στο επίκεντρο του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού του νέου οργανισμού τοποθετούνται οι επενδύσεις στην καινοτομία και ειδικότερα τις τεχνολογίες Web, Cloud και AI.

Το στρατηγικό πλάνο για την επόμενη διετία

Στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου ο κ. Κοτζαμανίδης μίλησε συγκεκριμένα για το επενδυτικό πλάνο της επόμενης διετίας, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του ότι η ENTERSOFTONE θα διατηρήσει τη δυναμική της, συνεχίζοντας με διψήφιους ρυθμούς οργανικής ανάπτυξης μέσω της στρατηγικής αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Στόχος μας είναι να διαδραματίσουμε καταλυτικό ρόλο στην ενίσχυση της ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων. Με τη διεύρυνση του πελατολογίου μας και τις λύσεις νέας γενιάς που θα προσφέρουμε, επιδιώκουμε να καλύψουμε το κενό μεταξύ αναγκαιότητας και έμπρακτης υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης, φέρνοντας ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις πιο κοντά σε αυτή και καθιστώντας την, ένα πρακτικό εργαλείο για την καθημερινή τους λειτουργία», υπογράμμισε ο ίδιος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ερώτηση για το εάν υπάρχει κάποιο πλάνο εξόδου, ο κ. Κοτζαμανίδης απάντησε πως δεν υπάρχουν σκέψεις για το Χρηματιστήριο, ενώ ξεκαθάρισε πως η εταιρεία δεν είναι προς πώληση, παρόλο που σύμφωνα με τον ίδιο, λόγω των σημαντικών μεγεθών της, δεν σταμάτησαν ποτέ τα τελευταία χρόνια να υπάρχουν ενδιαφερόμενοι.

Την ίδια ώρα, ο κ. Κοτζαμανίδης επισήμανε ότι υπάρχει χώρος επέκτασης στις αγορές που ήδη δραστηριοποιείται η εταιρεία, αναφέροντας χαρακτηριστικά το παράδειγμα της Ρουμανίας.

Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ENTERSOFTONE αναφέρθηκε και στο ρόλο του κράτους, τονίζοντας ότι «είναι σημαντικό να μεταβούμε από την υποχρεωτικότητα και την επιβολή ψηφιακού κόστους στις επιχειρήσεις για τη συμμόρφωσή τους, στην ενίσχυσή τους μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία που θα διευκολύνουν τις επενδύσεις τους σε λύσεις λογισμικού που αυξάνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους».