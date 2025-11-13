Profile: Επέκταση της λύσης Axia με νέες δυνατότητες Wealth Management

Η Profile, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, παρουσιάζει τη νέα σημαντική έκδοση του Axia Suite, η οποία εισάγει προηγμένες δυνατότητες Wealth Management για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών Retail και Mass Affluent.

Αξιοποιώντας τη δοκιμασμένη τεχνογνωσία της λύσης Axia στον χώρο του Private και Institutional Wealth Management, η αναβαθμισμένη πλατφόρμα επεκτείνει τις δυνατότητές της με το AI.Adaptive, τη λύση Τεχνητής Νοημοσύνης της Profile, προσφέροντας εξατομικευμένη επενδυτική εμπειρία, διαισθητικές ψηφιακές εμπειρίες και δυναμικά εργαλεία συμβουλευτικής. Οι καινοτομίες αυτές επιτρέπουν στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε όλα τα πελατειακά τμήματα, συνδυάζοντας την αυτοματοποίηση με την ανθρώπινη εμπειρία για μέγιστη προσωποποίηση και αποτελεσματικότητα.

Η αναβαθμισμένη λύση εισάγει νέες διαδικασίες επιλογής επενδύσεων και διαμόρφωσης χαρτοφυλακίου, καθοδηγούμενες και από τεχνητή νοημοσύνη, τόσο για τους Relationship Managers (RMs) σε μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς όσο και για τους τελικούς πελάτες (HNWI). Με στόχο την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης σε όλα τα κανάλια, φυσικά και ψηφιακά, η λύση ενδυναμώνει τη συνεργασία μεταξύ συμβούλων και πελατών, προσφέροντας εξατομικευμένες, κανονιστικά συμβατές προτάσεις σε ένα ενιαίο και διαδραστικό περιβάλλον.

Μέσα από επενδυτικά workflows με δυναμική καθοδήγηση, οι πελάτες λαμβάνουν προσωποποιημένες προτάσεις, εκπαιδευτική υποστήριξη και συστάσεις προσαρμοσμένες στους στόχους, το επενδυτικό τους προφίλ και τα θεματικά τους ενδιαφέροντα – καθιστώντας την επένδυση διαφανή και εύχρηστη διαδικασία.

Η νέα έκδοση του Axia Suite φέρνει μια φρέσκια, δυναμική προσέγγιση στο ψηφιακό Wealth Management, μετατρέποντας την επενδυτική εμπειρία σε ένα ταξίδι υψηλής τεχνολογίας και στρατηγικής καθοδήγησης. Με έξυπνα εργαλεία που ενισχύουν τη διαδραστικότητα, την ταχύτητα και την προσωποποίηση, οι Relationship Managers αποκτούν έναν ψηφιακό συνεργάτη που τους επιτρέπει να ξεχωρίσουν, ενώ οι τελικοί πελάτες βιώνουν μια επενδυτική εμπειρία που είναι γρήγορη και αποδοτική.

Η λύση δεν περιορίζεται σε τεχνολογικές βελτιώσεις, αλλά ενσωματώνει στρατηγικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στους μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς να επεκτείνουν τις επενδυτικές τους υπηρεσίες με ευελιξία και ταχύτητα. Το Axia ενισχύει τη λήψη αποφάσεων, την προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες συνθήκες αγοράς και την ενεργή εμπλοκή των RMs στην παροχή προσωποποιημένων λύσεων, δημιουργώντας ένα νέο πρότυπο λειτουργίας για το σύγχρονο Wealth Management.

Με αυτήν την εξέλιξη, το Axia Suite επιβεβαιώνει την ηγετική του θέση διεθνώς ως μια ενιαία, ολοκληρωμένη πλατφόρμα για όλες τις επενδυτικές λειτουργίες – παρέχοντας προηγμένες δυνατότητες Wealth Management για τα τμήματα Retail, Mass Affluent, Private και Institutional, καθώς και εξειδικευμένες λύσεις για Custody, Asset και Fund Management. Η ενιαία αυτή προσέγγιση εξασφαλίζει πλήρη λειτουργική αποδοτικότητα, κανονιστική συμμόρφωση και ομοιογενή εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών και επενδύσεων.