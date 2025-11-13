Intralot: Νέο 10ετες συμβόλαιο με τη Λοταρία του Αρκανσο

Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (“INTRALOT”) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της στις ΗΠΑ, Intralot, Inc. υπέγραψε νέο 10ετές συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas “Arkansas Scholarship Lottery” (ASL), συνεχίζοντας μια ισχυρή συνεργασία που ξεκίνησε το 2009.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, η συνεργασία αυτή έχει συμβάλει ώστε η ASL να διαθέσει πάνω από 1,5 δισ. δολάρια σε υποτροφίες για φοιτητές του Arkansas, ενώ παράλληλα δημιούργησε ένα ασφαλές και βιώσιμο περιβάλλον παιγνίων, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Η νέα συμφωνία τίθεται σε ισχύ στις 15 Αυγούστου 2026. Τους επόμενους μήνες, οι δύο οργανισμοί θα συνεργαστούν για τη μετάβαση στη νέα τεχνολογική πλατφόρμα.

Στο πλαίσιο αυτής της νέας σύμβασης, η INTRALOT και η Arkansas Scholarship Lottery εγκαινιάζουν μια νέα εποχή, που θα χαρακτηρίζεται από τεχνολογία νέας γενιάς, ενισχυμένη εμπειρία παικτών και αυξημένη αξία για την Πολιτεία του Arkansas.

Η Sharon Strong, Εκτελεστική Διευθύντρια της Arkansas Scholarship Lottery, δήλωσε: «Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με την INTRALOT. Από το 2009 εργαζόμαστε μαζί για να προσφέρουμε μια ποιοτική εμπειρία ψυχαγωγίας στους παίκτες του Arkansas, συμβάλλοντας παράλληλα ώστε εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές να επιτύχουν τους εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς τους στόχους. Με αυτή τη νέα συμφωνία, παραμένουμε αφοσιωμένοι τόσο στους παίκτες μας όσο και στην αποστολή μας να στηρίζουμε τους φοιτητές της Πολιτείας του Arkansas».

«Από το 2009, η INTRALOT έχει την τιμή να στηρίζει την Arkansas Scholarship Lottery», δήλωσε ο Richard Bateson, Διευθύνων Σύμβουλος της INTRALOT, Inc.

«Η νέα αυτή συμφωνία αντιπροσωπεύει όχι μόνο τη συνέχεια, αλλά και την εξέλιξη, αξιοποιώντας τεχνολογίες νέας γενιάς με σκοπό να βοηθήσει την Πολιτεία του Arkansas να επιτύχει τους στόχους του για ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό κατά την επόμενη δεκαετία και πέραν αυτής».

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η INTRALOT θα εισαγάγει τη νέα Λύση Λοταρίας, στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται το Κεντρικό Σύστημα Τυχερών Παιχνιδιών, LotosX™, καθιστώντας τη Λοταρία του Arkansas μία από τις πρώτες λοταρίες των ΗΠΑ που υιοθετούν αυτήν την πρωτοποριακή πλατφόρμα.

H ανοιχτή και αρθρωτή αρχιτεκτονική του LotosX Omni™ που βασίζεται στο cloud, επιτρέπει τη χρήση τεχνολογιών και ενσωματώσεων που βασίζονται σε microservices, εξασφαλίζοντας ανώτερη απόδοση του συστήματος. Με το LotosX Omni™, η INTRALOT και η ASL στοχεύουν να εκσυγχρονίσουν τo δίκτυο λιανικής, να απλοποιήσουν τις λειτουργίες και να ανανεώσουν την εικόνα της Λοταρίας σε όλα τα σημεία πώλησης.

Ο εξοπλισμός της Λοταρίας θα υποστηρίζεται επίσης από μια νέα εμπειρία front-end για πράκτορες και παίκτες μέσω του CanvasX™, ενός πρωτοποριακού headless συστήματος διαχείρισης περιεχομένου, το οποίο ενοποιεί τη διαχείριση όλων των συσκευών και εμπειριών των παικτών σε κάθε σημείο του δικτύου λιανικής.

Όλες αυτές οι αναβαθμίσεις, σε συνδυασμό με τις πλατφόρμες διαχείρισης στιγμιαίων παιχνιδιών (Instant Games Management), προωθητικών ενεργειών (Promotions) και διαχείρισης πρακτόρων (Retailer Management) της INTRALOT, θα προσφέρουν στην ASL μεγαλύτερο έλεγχο του περιβάλλοντος παιχνιδιού, ταχύτερη απόδοση και αποτελεσματικότερη λειτουργία.

Η επένδυση της INTRALOT στο λιανικό δίκτυο του Arkansas θα απλοποιήσει τις λειτουργίες στα πρακτορεία και θα αναβαθμίσει την εμπειρία των παικτών μέσω προηγμένων λύσεων τερματικών αυτοεξυπηρέτησης.

Οι βασικές αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν την εγκατάσταση 2.350 νέων τερματικών PhotonX™ με κάμερα, την προσθήκη 356 νέων DreamTouch™ Flex τερματικών αυτόματης πώλησης με 30 θέσεις και τον εκσυγχρονισμό 88 DreamTouch™ Smart τερματικών αυτόματης πώλησης.