ΣΕΚΕΕ: Η ελληνική καινοτομία στην υπηρεσία της άμυνας και της ασφάλειας

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΚΕΕ, Μάνο Μακρομάλλη, «η άμυνα του 21ου αιώνα δεν βασίζεται πλέον σε οπλικά συστήματα, αλλά σε δεδομένα, λογισμικό, τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοασφάλεια».

Δημοσιεύθηκε: 13 Νοεμβρίου 2025 - 19:24

Η ελληνική καινοτομία εισέρχεται δυναμικά στον χώρο της άμυνας και ασφάλειας, όπως ανέδειξε η θεματική εκδήλωση του ΣΕΚΕΕ «Έργα για την Εθνική Άμυνα (Defence) και ευκαιρίες για τις ΜΜΕ», που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2025, στις εγκαταστάσεις της Samsung Hellas, με τη συμμετοχή της VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων και του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Η εκδήλωση του ΣΕΚΕΕ επιβεβαίωσε ότι το δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας της χώρας είναι έτοιμο να πρωταγωνιστήσει. Ο ρόλος του ΕΛΚΑΚ είναι να λειτουργήσει ως ο εθνικός επιταχυντής, παρέχοντας στοχευμένη χρηματοδότηση και σαφείς, σύγχρονες διαδικασίες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν υφιστάμενα έργα και ευκαιρίες χρηματοδότησης στην ευρωπαϊκή αγορά άμυνας, τρόποι διείσδυσης για τις ελληνικές ΜΜΕ, καθώς και case studies εταιρειών με εμπειρία στον κλάδο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι παρεμβάσεις του ΕΛΚΑΚ και της VK PREMIUM, που ανέλυσαν τις δυνατότητες συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων στην αλυσίδα αξίας της άμυνας και της ασφάλειας.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ, Μάνος Μακρομάλλης, «η άμυνα του 21ου αιώνα δεν βασίζεται πλέον σε οπλικά συστήματα, αλλά σε δεδομένα, λογισμικό, τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοασφάλεια. Οι ελληνικές ΜΜΕ μπορούν να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες που ήδη αναπτύσσουν, μετατρέποντάς τες σε λύσεις διττής χρήσης που ενισχύουν την καινοτομία και την εθνική ασφάλεια. Η Ευρώπη επενδύει στρατηγικά στην άμυνα, με το European Defence Fund να διαθέτει €7,9 δισ. έως το 2027 και την Ευρωπαϊκή Αμυντική Στρατηγική να προβλέπει κεφάλαια άνω του €1,5 τρισ. έως το 2035. Ο ΣΕΚΕΕ, εκπροσωπώντας πάνω από 80 εταιρείες τεχνολογίας, λειτουργεί ως καταλύτης συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, φορέων και θεσμών, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική καινοτομία έχει ρόλο στη νέα ευρωπαϊκή οικονομία ασφάλειας -όπου η άμυνα του αύριο θα μετριέται με αλγορίθμους, δίκτυα και συνεργασίες».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της VK PREMIUM, Κωνσταντίνος Βαμβακάς, υπογράμμισε ότι «οι επιχειρήσεις που θέλουν να εισέλθουν ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και παράγουν υλικό ή τεχνολογικές λύσεις για στρατιωτική ή/και πολιτική χρήση (dual use), μπορούν να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα αναπτυξιακά προγράμματα κρατικών ή ευρωπαϊκών ενισχύσεων».

