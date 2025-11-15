Business Software: Ηλεκτρονική τιμολόγηση και myDATA δίνουν νέα ώθηση

Ανοδικά, με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης κινείται η αγορά του εταιρικού λογισμικού (business software) στην Ελλάδα, λαμβάνοντας ώθηση τόσο από τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στα myDATA και στο σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όσο και από τις εξελίξεις στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όπως είχε επισημάνει η διοίκηση της ENTERSOFTONE στο πλαίσιο πρόσφατης Συνέντευξης Τύπου, η αγορά κινείται σε επίπεδα άνω των 600 εκατ. ευρώ.

Για την ακρίβεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Αντώνης Κοτζαμανίδης δήλωσε πως το ύψος της αγοράς εκτιμάται περίπου στα 600 με 650 εκατ. ευρώ για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του business software και τους μεταπωλητές. Ωστόσο, διευκρίνισε πως στο ποσό δεν συμπεριλαμβάνονται οι υποδομές για το εταιρικό λογισμικό.

Την ίδια ώρα, σε ερώτηση σχετικά με το που προβλέπεται να φτάσει το μέγεθος της αγοράς, ο κ. Κοτζαμανίδης απάντησε πως είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις, ωστόσο σημείωσε πως η ανάπτυξη κινείται με διψήφιους ρυθμούς, γεγονός που ο ίδιος εκτίμησε ότι θα συνεχιστεί.

Ο αντίκτυπος του myDATA και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Αναφερόμενος στον αντίκτυπο που έχουν επιφέρει οι νέες μεταρρυθμίσεις του myDATA στον κλάδο ο Διευθύνων Σύμβουλος της ENTERSOFTONE σημείωσε ότι στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από αυτό το 1 εκατομμύριο, μετά τα myDATA, δεν υπάρχει ούτε ένας που να μην έχει μια κάποια εφαρμογή business software, όσο απλοϊκή και να είναι.

«Μετά τη μεταρρύθμιση του myDATA και κάποιων που ακολούθησαν και θα ακολουθήσουν, έχουμε καθολική υιοθέτηση αυτών των λογισμικών, είτε τα παίρνει κανείς από τους παρόχους, είτε από την ίδια την ΑΑΔΕ, η οποία έχει την δική της εφαρμογή ιδίως για πολύ μικρές επιχειρήσεις», εξήγησε ο ίδιος.

Από την άλλη, σύμφωνα με τον κ. Κοτζαμανίδη η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι επίσης ένα μεγάλο θέμα. Βέβαια, σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι όπως έχει ανακοινώσει η ΑΑΔΕ, η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση θα ξεκινήσει τον προσεχή Φεβρουάριο για τις επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο άνω του ενός εκατ. ευρώ και τον Οκτώβριο του 2026 για τις υπόλοιπες, ενώ παράλληλα δίδονται και φορολογικά κίνητρα στις εταιρείες που θα ανταποκριθούν στη νομική τους υποχρέωση.

«Ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα το οποίο έχει δρομολογήσει πολύ την ανάπτυξη και τη δική μας και πολλών άλλων, ενώ έχει δημιουργήσει μια καινούργια αγορά, αυτή των παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στην οποία είμαστε ο απόλυτος ηγέτης, ειδικά μετά την συγχώνευση των δύο εταιρειών που ήταν έτσι κ αλλιώς στις δύο πρώτες θέσεις», σχολίασε σχετικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της ENTERSOFTONE.

Όπως είναι γνωστό, η ENTERSOFTONE προέκυψε από τη συνένωση της Entersoft και της SOFTONE.

Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Παράλληλα, όπως υπογράμμισε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ENTERSOFTONE το μεγάλο θέμα της εποχής μας είναι η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Θεωρούμε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι αυτή πάνω στην οποία θα βασίσουμε την οργανική μας ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια και είναι αυτή που θα μας βοηθήσει να διατηρήσουμε την ηγετική θέση που ήδη έχουμε, αλλά κυρίως θα βοηθήσει στο να περάσουμε σε μια νέα εποχή στις εφαρμογές που οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κοτζαμανίδης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ENTERSOFTONE τόνισε πως το όραμα της εταιρείας είναι να επαναπροσδιορίσει την έννοια του επιχειρηματικού λογισμικού στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, επενδύοντας σε τεχνολογίες που καταρρίπτουν τα εμπόδια και επιτρέπουν σε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου, να έχει πρόσβαση σε αξιόπιστες, εύχρηστες και επεκτάσιμες λύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση νέων “AI-embedded” λειτουργιών που ενισχύουν την καινοτομία και την αποδοτικότητα των λύσεων, καθώς και στη διεύρυνση της παρουσίας της στην αγορά – τόσο οργανικά όσο και μέσω εξαγορών.

Ταυτόχρονα, σχεδιάζει επένδυση 200.000 ανθρωποημερών εργασίας την επόμενη τριετία, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη λειτουργιών Τεχνητής Νοημοσύνης και τη μαζική υιοθέτησή τους μέσα από τα λογισμικά που ήδη χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις. Το συνολικό ύψος της επένδυσης σε τεχνολογίες AI για την επόμενη τριετία εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 30 και 35 εκατ. ευρώ.

Η πρόταση της ENTERSOFTONE στο κράτος

Αναφορικά με τον ρόλο του κράτους ο κ. Κοτζαμανίδης τόνισε τη σημασία της μετάβασης από την υποχρεωτικότητα και στην επιβολή ψηφιακού κόστους στις επιχειρήσεις για μη - συμμόρφωση, στην ενίσχυσή τους με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας.

«Είναι σημαντικό να μεταβούμε από την υποχρεωτικότητα και την επιβολή ψηφιακού κόστους στις επιχειρήσεις για τη συμμόρφωσή τους, στην ενίσχυσή τους μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία που θα διευκολύνουν τις επενδύσεις τους σε λύσεις λογισμικού που αυξάνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους», υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ENTERSOFTONE.

«Νομίζω ότι στα επόμενα ΕΣΠΑ ή και στο τρέχον που ακόμα έχει κάμποσα χρόνια, θα πρέπει να το δει ως ένα κομμάτι που θα συμβάλλει σε αυτή την αναβάθμιση των λογισμικών», κατέληξε ο ίδιος.