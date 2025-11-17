#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέα δράση «Παράγουμε Εδώ» με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, την τόνωση των εξαγωγών και τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Νέα δράση «Παράγουμε Εδώ» με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ

Δημοσιεύθηκε: 17 Νοεμβρίου 2025 - 16:59

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση της νέας δράσης με τίτλο «Παράγουμε Εδώ», συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 50 εκατ. ευρώ, που θα υλοποιηθεί με πόρους του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα ΕΣΠΑ 2021-2027».

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕ), η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, την τόνωση των εξαγωγών και τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδίως σε τομείς στους οποίους διαπιστώνεται ανισορροπία μεταξύ εγχώριας προσφοράς και ζήτησης στην αγορά.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η προδημοσίευση τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση με στόχο την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους και την ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα, για τη βελτίωση των όρων υλοποίησης της δράσης και την καλύτερη προετοιμασία της αναλυτικής πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, επιχειρήσεις και εκπρόσωποι της αγοράς, καλούνται να αποστείλουν τις προτάσεις, παρατηρήσεις και σχόλιά τους έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2025 στο email: [email protected]

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ οι παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης της Σαντορίνης

Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση δύο νοσοκομείων

Μπρατάκος: Το ΕΒΕΑ στηρίζει τη διεύρυνση των επιχειρηματικών δεσμών με το Μεξικό

NBG Pay-Epsilon Net: Ημερίδα για την εξαργύρωση ψηφιακών vouchers

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο