Η Εθνική Ασφαλιστική στρατηγικός συνεργάτης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή 

Η Εθνική Ασφαλιστική ανακοίνωσε τη νέα στρατηγική της συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, στο πλαίσιο εκδήλωσης για την πρόσφατη ανακήρυξη του Μουσείου σε Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή και τα εγκαίνια της Έκθεσης «Βιοποικιλότητα. Όλα συνδέονται». Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, καθώς και σειρά κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης και θεσμικών εκπροσώπων.

Η συνεργασία αυτή, αποτελεί μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Εθνικής Ασφαλιστικής να επενδύει σε δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και προστασίας έναντι των φυσικών καταστροφών, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η αυξανόμενη συχνότητα και σφοδρότητα ακραίων φυσικών φαινομένων επηρεάζει το περιβάλλον και παράλληλα αφήνει πίσω της σημαντικό κοινωνικό, οικονομικό και ψυχολογικό αποτύπωμα. Η κατανόηση και η αξιολόγηση της ανάγκης για έγκαιρη προστασία, αποτελεί το πρώτο βήμα για καλύτερη προετοιμασία και αποτελεσματική αντιμετώπιση.

Το πρόγραμμα συνεργασίας θα αναπτυχθεί σε τρεις βασικούς άξονες: Πρόσβαση & Εκπαίδευση, Έρευνα και Πολιτισμός και Οικογενειακή Συμμετοχή. Στόχος είναι η ουσιαστική συμβολή στην προώθηση της επιστήμης και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και η ενίσχυση της προσφοράς προς την κοινωνία μέσα από δράσεις εθελοντισμού και οικογενειακές εκδηλώσεις.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, Δημήτρης Μαζαράκης (φωτογραφία), απηύθυνε χαιρετισμό, υπογραμμίζοντας ότι η επιστημονική έρευνα και η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελούν τα θεμέλια για ένα ασφαλέστερο και βιώσιμο μέλλον. Αναφερόμενος στα παράλληλα εγκαίνια της έκθεσης «Βιοποικιλότητα. Όλα συνδέονται», σημείωσε ότι η έκθεση μας υπενθυμίζει, με τρόπο απλό αλλά ουσιαστικό, ότι όλα στη φύση είναι αλληλένδετα, και ότι όλοι εμείς αποτελούμε μέρος αυτής της μεγάλης ισορροπίας. Κλείνοντας τόνισε ότι η ημέρα αυτή καταδεικνύει πως η πρόοδος δεν είναι υπόθεση λίγων, αλλά αποτέλεσμα κοινής ευθύνης και συλλογικής δράσης.

«Το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή αποτελεί κορυφαίο ίδρυμα επιστημονικής έρευνας και δημόσιας εκπαίδευσης, με καθοριστικό ρόλο στην έρευνα και ανάδειξη θεμάτων που αφορούν το φυσικό περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και την αντιμετώπιση των ακραίων φυσικών φαινομένων. Η συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική παρέχει σημαντικές ευκαιρίες για το Μουσείο, ενισχύοντας το επιστημονικό του έργο, την κοινωνική του απήχηση και τη δυνατότητα να δημιουργεί νέες εμπειρίες για το κοινό», καταλήγει η ανακοίνωση.