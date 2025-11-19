Νέο πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων αγροδιατροφής

Ο Οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά ανακοίνωσε την έναρξη του νέου προγράμματος κατάρτισης και συμβουλευτικής «Αξιοποιώντας το Πλεονέκτημα: Στρατηγικές για Τοπικά Προϊόντα και ΠΟΠ-ΠΓΕ με Ισχυρισμούς Υγείας». Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, μέσα από την αξιοποίηση των Ισχυρισμών Υγείας ως εργαλείο διαφοροποίησης, εξωστρέφειας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και με την υποστήριξη της Credia Bank. Απευθύνεται σε αγροδιατροφικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών που επιθυμούν να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία γύρω από το κανονιστικό πλαίσιο και τις διαδικασίες πιστοποίησης με στοχευμένες στρατηγικές μάρκετινγκ, πωλήσεων και εξαγωγών.

Βασικός στόχος είναι να εκπαιδεύσει και να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, ώστε να κατανοήσουν το κανονιστικό πλαίσιο και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τους Ισχυρισμούς Υγείας στις στρατηγικές τους, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Παράλληλα, συμβάλλει στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση φυσικών πόρων, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 4 μήνες και θα ωφελήσει 15 επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς ή ομάδες παραγωγών, με δυνατότητα συμμετοχής έως και 3 στελεχών ανά επιχείρηση (σύνολο 45 συμμετεχόντων).

Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν με τη συνεργασία πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και εξειδικευμένων επαγγελματιών της αγοράς, καθώς και καταξιωμένους συμβούλους μάρκετινγκ, πωλήσεων και εξαγωγών.

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης σε όλες και όλους τις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες.

Οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέσω της φόρμας.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν και οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές από τις 19 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου 2025.