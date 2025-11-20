«Επιασε δουλειά» το Elbridge Capital Fund I, η πρώτη κίνηση

Με την πρώτη του επένδυση, το Elbridge Capital Fund I (ECF I) κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στην ελληνική αγορά χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το Elbridge Capital Fund I, που διαχειρίζεται η Elbridge Capital Management, ειδικεύεται στην παροχή ενδιάμεσου κεφαλαίου (mezzanine capital) σε αναπτυσσόμενες ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στοχεύει να προσφέρει ευέλικτες και προσαρμοσμένες λύσεις χρηματοδότησης σε εταιρείες που βρίσκονται στη φάση ανάπτυξης και επέκτασης.

Με την υποστήριξη θεσμικών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων τραπεζικών ιδρυμάτων, το ECF I δημιουργεί κεφαλαιακές δομές που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τους δίνουν πρόσβαση σε νέα κεφάλαια και τους επιτρέπουν να αξιοποιήσουν στρατηγικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η πρώτη επένδυση του ECF I αφορά τη METALEASE, μια συνδρομητική πλατφόρμα μίσθωσης προϊόντων τεχνολογίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το fund θα επενδύσει έως 2,21 εκατ. ευρώ για να στηρίξει την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας, χρηματοδοτώντας την επέκταση του χαρτοφυλακίου μισθώσεων, την αγορά νέου εξοπλισμού και την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.

Η εταιρεία METALEASE ιδρύθηκε το 2022 και προσφέρει λύσεις συνδρομητικής μίσθωσης (leasing) σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, για συσκευές όπως smartphones, laptops, macbook, iMac, desktop pc, tablets, printers και UPS, προσφέροντας στους πελάτες της πρόσβαση στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας, χωρίς υψηλό αρχικό κόστος, με τεχνική υποστήριξη και φορολογικά οφέλη. Παράλληλα, με την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση συσκευών προωθεί ενεργά την κυκλική οικονομία, εξυπηρετώντας ήδη ένα ευρύ φάσμα κλάδων της αγοράς, έχοντας ξεπεράσει τους χίλιους πελάτες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της METALEASE, Αλέξανδρος Θεοφανίδης, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτή τη συνεργασία με την Elbridge Capital Management. Η ευελιξία της χρηματοδότησης και η τεχνογνωσία της ομάδας της θα μας επιτρέψουν να αναπτύξουμε περαιτέρω την πλατφόρμα μας και να αξιοποιήσουμε νέες ευκαιρίες στην αγορά».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Elbridge Capital Management, Ανδρέας Ματόπουλος, ανέφερε: «Η ολοκλήρωση αυτής της πρώτης επένδυσης αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το Elbridge Capital Fund I. Η METALEASE είναι ακριβώς το είδος της επιχείρησης που θέλουμε να στηρίξουμε -μια δυναμικά αναπτυσσόμενη μικρομεσαία επιχείρηση με προβλέψιμες ταμειακές ροές, εξασφαλίσεις και ισχυρές προοπτικές. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά με τη διοίκηση της εταιρείας για να ενισχύσουμε την ανάπτυξή της και να δημιουργήσουμε αξία για όλους τους εμπλεκόμενους».

To προφίλ του Elbridge Capital Fund Ι

Το Elbridge Capital Fund I, ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ, συστάθηκε τον Ιούλιο του 2024 και διαχειρίστρια αυτού είναι η εταιρεία Elbridge Capital Management. Το επενδυτικό σχήμα παρέχει επενδυτικά κεφάλαια με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα από τρία έως πέντε έτη για την κάλυψη ενδιάμεσων αναγκών των προς επένδυση εταιρειών, που κυμαίνονται από 1 έως 3,5 εκατομμύρια ευρώ και μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με τις άλλες χρηματοδοτικές τους πηγές.

Αυτή η ενδιάμεση χρηματοδότηση (mezzanine finance) καλύπτει χρηματοδοτικές ανάγκες των προς επένδυση εταιρειών που σχετίζονται με α) την οργανική τους ανάπτυξη, β) συγχωνεύσεις και εξαγορές και γ) ανακεφαλαιοποίηση/αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής τους δομής, με απώτερο στόχο την μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη αυτών των εταιρειών καθώς και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Συνδυάζοντας ευέλικτα χρηματοοικονομικά εργαλεία, το Fund εστιάζει σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με δυνητικά θετικές ταμειακές ροές που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Το επενδυτικό σχήμα υποστηρίζει τις ΜμΕ κατά τη διάρκεια των επενδύσεών του σε αυτές, με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι διοικήσεις τους και τελικώς τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας.