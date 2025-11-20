Πλαστικά Θράκης: Αύξηση κερδών, στα 300,3 εκατ. ο τζίρος, μοιράζει προμέρισμα

Στο εννεάμηνο του 2025, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Πλαστικά Θράκης ανήλθε σε €300,3 εκατ., ενώ οι πωλήσεις του εννεαμήνου του προηγούμενου έτους είχαν ανέλθει σε €282,2 εκατ., σημειώνοντας μια αύξηση της τάξεως του 6,4%.

Οπως επισημαίνει η εισηγμένη, η θετική αυτή μεταβολή αποδίδεται κυρίως στη σημαντική άνοδο των όγκων πωλήσεων, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 7,9% στο εννεάμηνο, ενώ ειδικότερα στο τρίτο τρίμηνο η αύξηση των όγκων διαμορφώθηκε σε 9,2%, παρά τις συνεχιζόμενες πιέσεις στις μέσες τιμές πώλησης.

Κατά το εννεάμηνο του 2025, η λειτουργική κερδοφορία EBITDA ανήλθε σε €38,4 εκατ., αυξημένη κατά 6,5% συγκριτικά με το εννεάμηνο του 2024, όπου το EBITDA είχε ανέλθει σε €36,0 εκατ. Σε επίπεδο προσαρμοσμένου EBITDA, η αύξηση εκτιμάται σε 3,1%, βελτίωση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία δεδομένης της μειωμένης ζήτησης και της αυξημένης κοστολογικής βάσης. Επισημαίνεται ότι το κόστος ενέργειας, σε συγκρίσιμους όρους, αυξήθηκε κατά περίπου €2,1 εκατ. σε σχέση με το περσινό εννεάμηνο.

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας και τον συναλλακτικό κύκλο των θυγατρικών, δεν παρατηρήθηκε καμία αρνητική μεταβολή κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους. Ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε €56,8 εκατ., παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το πρώτο εξάμηνο, ενώ παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το τέλος του 2024 (Καθαρός Δανεισμός 2024: €34,4 εκατ.). Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη διεύρυνση του Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης κατά περίπου €13 εκατ., ως αποτέλεσμα της αυξημένης εμπορικής δραστηριότητας, τόσο λόγω υψηλότερων όγκων όσο και λόγω εποχικότητας. Παρ' όλα αυτά, τα επίπεδα Καθαρού Δανεισμού παραμένουν χαμηλά και αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση κατά τα επόμενα τρίμηνα και εντός του 2026.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος, για την εταιρική χρήση 2025, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα €3 εκ. (μικτό ποσό), ήτοι €0,07 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Ειδικότερα, στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2025, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024:

Προοπτικές Ομίλου

Καθώς ο Όμιλος εισέρχεται στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, οι αγορές και οι οικονομίες συνεχίζουν να παρουσιάζουν χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα των προηγούμενων τριμήνων. Ο πληθωρισμός παραμένει σε σταθερά επίπεδα, με οριακές αυξομειώσεις ανά χώρα, τα επιτόκια διατηρούνται αμετάβλητα, ενώ οι τιμές των πρώτων υλών κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα, αντανακλώντας τη μειωμένη ζήτηση.

Παράλληλα, το ενεργειακό κόστος εμφανίζει αυξητική τάση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε ό,τι αφορά τη συνολική κερδοφορία για το 2025, η Διοίκηση εκτιμά ότι το EBITDA του έτους θα διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά με το 2024 και ενδέχεται να προσεγγίσει ή και να υπερβεί τα επίπεδα λειτουργικής κερδοφορίας του 2023 (EBITDA 2023: ~€44 εκατ.).

Αναφορικά με το 2026, στο παρόν στάδιο δεν είναι δυνατή η διατύπωση ασφαλών εκτιμήσεων. Ωστόσο, η Διοίκηση διατηρεί την πεποίθηση ότι ο Όμιλος θα συνεχίσει την αναπτυξιακή του πορεία στις αγορές όπου δραστηριοποιείται.