Πρώτη επένδυση του Elikonos 3 S.C.A. SICAR στη Mytilos Α.Ε.

Η Elikonos Capital ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη επένδυση του Elikonos 3 S.C.A. SICAV-RAIF στην εταιρία Mytilos Α.Ε. (www.mytilos.gr). Πρόκειται για μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες στον χώρο των μεσογειακών έτοιμων γευμάτων και των premium θαλασσινών προϊόντων, με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα στην Ευρώπη και διεθνώς.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, η Mytilos, με έδρα το Κίτρος Πιερίας, έχει εξελιχθεί από μια εταιρεία επεξεργασίας θαλασσινών σε έναν σύγχρονο παραγωγό έτοιμων, πλήρως μαγειρεμένων γευμάτων. Αξιοποιεί τη μεσογειακή γαστρονομική παράδοση και προηγμένες τεχνολογίες, όπως ένα από τα ελάχιστα συστήματα High Pressure Processing (HPP) που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και καινοτόμες λύσεις συσκευασίας skin pack, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα, αυθεντική γεύση και αυξημένη διατηρησιμότητα.

Η εταιρεία συνδυάζει τεχνογνωσία δεκαετιών με προηγμένη τεχνολογία παραγωγής, ενώ δρομολογεί μια νέα, υπερσύγχρονη εγκατάσταση με clean room που θα ενισχύσει περαιτέρω τις δυνατότητες παραγωγής και καινοτομίας.

Η επένδυση της Elikonos 3 θα επιτρέψει στη Mytilos να επιταχύνει τα αναπτυξιακά της σχέδια, να βελτιστοποιήσει την παραγωγική της λειτουργία, να ενισχύσει τη διεθνή της παρουσία και να παγιώσει τη θέση της ως αξιόπιστος προμηθευτής υψηλής ποιότητας μεσογειακών τροφίμων προστιθέμενης αξίας.

Ο Τάκης Σολωμός (φωτό), Partner της Elikonos Capital δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με τον Νάσο Ζεμπίλογλου και τη Mytilos, μια εταιρεία που συνδυάζει ποιότητα, αυθεντικότητα και καινοτομία. Διακρίνουμε σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα των έτοιμων γευμάτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και ανυπομονούμε να στηρίξουμε τη διοικητική ομάδα στο επόμενο στάδιο εξέλιξης.»

Ο Νάσος Ζεμπίλογλου, CEO της Mytilos A.E:

«Η συνεργασία με την Elikonos αποτελεί ορόσημο για τη Mytilos. Με τη στήριξη και την εμπειρία της διοίκησης της Elikonos, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στις εγκαταστάσεις μας, να διευρύνουμε τη γκάμα των προϊόντων μας και να ενισχύουμε την παρουσία μας στις διεθνείς αγορές, παραμένοντας πιστοί στη μεσογειακή μας ταυτότητα.»

Το Elikonos 3 S.C.A. SICAV-RAIF, με κεφάλαια ύψους € 175.0 εκατ., - στον πρόσφατο πρώτο γύρω συγκέντρωσης κεφαλαίων - επενδύει με στόχο την ενίσχυση αναπτυσσόμενων ελληνικών εταιριών μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με ισχυρές προοπτικές εξωστρέφειας και καινοτομίας.

Οι επενδύσεις του υποστηρίζονται από κορυφαίους θεσμικούς φορείς, μεταξύ των οποίων:

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (HDBI)

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF)

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)

Με ισχυρό επενδυτικό αποτύπωμα και αποδεδειγμένη ικανότητα στρατηγικής υποστήριξης, η Elikonos Capital, που δραστηριοποιείται από το 2012 στην αγορά των εναλλακτικών επενδύσεων και έχει δημιουργήσει συνολικά τέσσερα επενδυτικά κεφάλαια που ξεπερνούν αθροιστικά τα € 280.0 εκατ. με στρατηγικές επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity) και κεφαλαιαγορών, ενισχύει συστηματικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής επιχειρηματικότητας, αναδεικνύοντας νέους ηγέτες στις διεθνείς αγορές.