Επεσαν οι υπογραφές για την προβλήτα 6 στον ΟΛΘ

Η ΟΛΘ Α.Ε. και η «ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ – ΤΕΚΑΛ Α.Ε. (ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ 6) Κ/Ξ» συνυπέγραψαν χθες, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, τη Σύμβαση Κατασκευαστικών Έργων για την επέκταση λιμενικής υποδομής του 6ου Προβλήτα του Λιμένος Θεσσαλονίκης.

Η Σύμβαση υπεγράφη στο κτίριο διοίκησης της ΟΛΘ Α.Ε., από τον Δρ. Ιωάννη Τσάρα, Διευθύνοντα Σύμβουλο της OΛΘ Α.Ε., τον κ. Ντίνο Μπενρουμπή, Εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και την κα. Αργυρώ Ψαλτάκου, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. της ΤΕΚΑΛ Α.Ε., σηματοδοτώντας την έναρξη του σημαντικότερου έργου αναβάθμισης στην ιστορία του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι το έργο κατασκευής που περιλαμβάνεται στην Υποχρεωτική Επένδυση Αρ. 1: «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής» της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της OΛΘ Α.Ε., όπως ισχύει. Το Έργο οδηγεί στη δραστική ενίσχυση των υποδομών της ΟΛΘ Α.Ε. και συνίσταται στην επέκταση του Προβλήτα 6 με πρόσθετο μήκος 513 μέτρα, πλάτος 306,5 μέτρα και σημαντική εκβάθυνση (βυθοκόρηση) του διαύλου προσέγγισης και της περιοχής ελιγμών πλοίων, για την ασφαλή πρόσδεση ακόμη και πλοίων σχεδιασμού ULCV (Ultra Large Container Vessels).

Η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί την εκκίνηση της κύριας φάσης κατασκευής, με διάρκεια υλοποίησης τους 40 μήνες και με συνολικό προϋπολογισμό τα 195,6 εκατομμύρια ευρώ. Η επέκταση του Προβλήτα 6 αποτελεί κομβική επένδυση όχι μόνο για τον λιμένα της Θεσσαλονίκης, αλλά και για το λιμενικό οικοσύστημα της Ελλάδας συνολικά. Παράλληλα, ήδη από τη φάση κατασκευής, το έργο θα έχει αξιοσημείωτο κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, συνεισφέροντας σημαντικά στο ΑΕΠ, τα δημόσια έσοδα και την απασχόληση.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης:

Εξασφαλίζει την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση περισσότερων πλοίων εμπορευματοκιβωτίων

Αποκτά τη δυνατότητα εξυπηρέτησης Ultra Large Container Vessels έως 24.000 TEU, μοναδική για τη Βόρεια Ελλάδα

έως 24.000 TEU, μοναδική για τη Βόρεια Ελλάδα Αυξάνει τη συνολική χωρητικότητα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων από 650.000 TEU σήμερα σε 1.500.000 TEU, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά του προς τους προορισμούς της ΝΑ Ευρώπης

Ενισχύει τη θέση του στη λιμενική βιομηχανία καθώς και τη διασυνδεσιμότητα της χώρας

Η χρηματοδότηση του Έργου θα καλυφθεί τόσο από ίδια κεφάλαια της OΛΘ Α.Ε. όσο και από τραπεζικό δανεισμό. Οι όροι του δανεισμού θα προσδιοριστούν προσεχώς, δεδομένων των ιδιαίτερα υψηλών υφιστάμενων τραπεζικών διαθεσίμων της Εταιρείας και των θετικών ρυθμών προόδου του 2025.

Με την έναρξη της επέκτασης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, η OΛΘ Α.Ε. θέτει το σημαντικότερο ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία που καταγράφει από το 2018, μετασχηματίζοντας τον λιμένα Θεσσαλονίκης σε πρωταγωνιστικό διαμετακομιστικό κόμβο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και δημιουργώντας ουσιαστική προστιθέμενη αξία για την οικονομία και την κοινωνία της ευρύτερης περιοχής.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Δρ. Ιωάννης Τσάρας, σημείωσε: «Με την υπογραφή της σύμβασης, το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης εισέρχεται σε μια νέα αναπτυξιακή εποχή. Η επέκταση του Προβλήτα 6, το μεγαλύτερο έργο αναβάθμισης στην ιστορία του λιμένος, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η Θεσσαλονίκη να ενισχύσει τον ρόλο της στη Μεσόγειο ως στρατηγικός κόμβος εμπορίου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Δεν πρόκειται μόνο για μία σημαντική υποδομή, αλλά για ένα έργο που αυξάνει την επιχειρησιακή ικανότητα του λιμένος, ενδυναμώνει το περιφερειακό οικοσύστημα logistics και επιφέρει ποικίλα και πολλαπλασιαστικά οφέλη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες και φορείς καθώς και τη «ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ – ΤΕΚΑΛ Α.Ε. (ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ 6) Κ/Ξ» για τη συνεργασία και τον επαγγελματισμό τους καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας».

Εκπροσωπώντας τη κοινοπραξία, ο Ντίνος Μπενρουμπή, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης και την κοινοπραξία μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον ΟΛΘ Α.Ε. για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει και δεσμευόμαστε για την άρτια και εντός χρονοδιαγράμματος εκτέλεση των εργασιών, με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία.

Η κοινοπραξία μας είναι έτοιμη να ανταποκριθεί πλήρως στο όραμα που ενσαρκώνει το έργο αυτό – ένα όραμα ανάπτυξης, διεθνούς διασύνδεσης και προοπτικής για τις επόμενες δεκαετίες τόσο για τη Θεσσαλονίκη, όσο και για τη Βόρεια Ελλάδα και τον ρόλο της χώρας μας στον ευρωπαϊκό χάρτη των μεταφορών.»