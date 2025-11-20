Η SingularLogic υποστήριξε τον 2ο Μαραθώνιο Καινοτομίας του Δήμου Αθηναίων

Η SingularLogic, μέλος του ομίλου Space Hellas, υποστήριξε ως χορηγός και ενεργός συνεργάτης τον 2ο Μαραθώνιο Καινοτομίας Apps4Athens Hackathon 2.0: AI Edition, που διοργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων, στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2025 στο Σεράφειο.

Η δράση, που υλοποιήθηκε από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. με τη συνεργασία κορυφαίων πανεπιστημίων και φορέων και τη στήριξη Ευρωπαϊκών έργων όπως το BUILDSPACE με συντονιστή τη SingularLogic, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) ως καταλύτη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη των σύγχρονων πόλεων.

Ο Μαραθώνιος συγκέντρωσε πάνω από 40 ομάδες και 250 συμμετέχοντες, μαθητές, φοιτητές, ερευνητές, startups και AI enthusiasts. Οι ομάδες που διακρίθηκαν ανέπτυξαν λύσεις σχετικές με την αστική κλιματική ανθεκτικότητα, τις βιώσιμες μεταφορές, καθώς και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Αναλυτικότερα τα βραβεία απονεμήθηκαν στις ομάδες:

Cloud9ine για το ψηφιακό δίδυμο τοπίου που προβλέπει και προσομοιώνει την εξάπλωση πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο, κατακτώντας την 1 η θέση και χρηματικό βραβείο 3.000 ευρώ.

για το ψηφιακό δίδυμο τοπίου που προβλέπει και προσομοιώνει την εξάπλωση πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο, κατακτώντας την και χρηματικό βραβείο 3.000 ευρώ. Intellectiva για την AI εφαρμογή για την πρόβλεψη της ζήτησης στα ΜΜΜ και βελτιστοποίηση δρομολογίων, που διακρίθηκε στη 2 η θέση και έλαβε χρηματικό βραβείο 2.000 ευρώ.

για την AI εφαρμογή για την πρόβλεψη της ζήτησης στα ΜΜΜ και βελτιστοποίηση δρομολογίων, που διακρίθηκε στη και έλαβε χρηματικό βραβείο 2.000 ευρώ. North South Alliance για τη λύση Street-level visualization που δείχνει πόσο βιώσιμη και άνετη είναι κάθε γειτονιά, λαμβάνοντας την 3 η θέση και χρηματικό βραβείο 1.000 ευρώ.

για τη λύση Street-level visualization που δείχνει πόσο βιώσιμη και άνετη είναι κάθε γειτονιά, λαμβάνοντας την και χρηματικό βραβείο 1.000 ευρώ. Eco Maps για την πλατφόρμα οικολογικής πλοήγησης που υπολογίζει την πιο «πράσινη» διαδρομή, και η wAIsteflow για τη λύση έξυπνης συλλογής αποβλήτων και βελτιστοποίησης δρομολογίων με AI κερδίζοντας την 4η θέση, όπου μοιράστηκαν χρηματικό βραβείο 1.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η SingularLogic, συνέβαλε ουσιαστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης, προσφέροντας χρηματικά βραβεία, mentoring και τεχνογνωσία προς τις διαγωνιζόμενες ομάδες, αξιοποιώντας την εκτενή εμπειρία και τεχνογνωσία της στον τομέα της ψηφιακής καινοτομίας. Την εταιρεία εκπροσώπησε στην τελετή έναρξης ο δρ. Ιωάννης Μερτζάνης, CEO στη SingularLogic, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης του οικοσυστήματος καινοτομίας και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες ΤΝ για την ανάπτυξη λύσεων, που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των πολιτών και υποστηρίζουν τη βιώσιμη λειτουργία των πόλεων. Η δρ. Σταματία Ρίζου, R&D Manager στη SingularLogic, συμμετείχε στην επιτροπή αξιολόγησης των λύσεων και παρέδωσε, μαζί με τον Στέλιο Παπανδρέου, General Manager της εταιρείας, το βραβείο στην ομάδα που κατέκτησε την 2η θέση.

Με σημαντική παρουσία σε έργα έρευνας και ανάπτυξης που στοχεύουν στην αειφορία των πόλεων μέσω αξιοποίησης τεχνολογιών αιχμής και αναπτύσσουν τεχνολογίες για κλιματικά ανθεκτικές πόλεις και έξυπνη διαχείριση αστικών δεδομένων, η SingularLogic στηρίζει δράσεις που προωθούν την ψηφιακή καινοτομία και συμβάλλουν στη δημιουργία βιώσιμων και έξυπνων πόλεων, καταλήγει η ανακοίνωση.