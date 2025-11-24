#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Στο πλαίσιο αυτό, η εισηγμένη παρουσιάζει το Performance GitHub Service Suite – μια ολοκληρωμένη σουίτα υπηρεσιών που βοηθά τους οργανισμούς να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα GitHub με τρόπο στοχευμένο και αξιόπιστο.

Νέα συνεργασία Performance Technologies – GitHub

Δημοσιεύθηκε: 24 Νοεμβρίου 2025 - 08:52

Η Performance Technologies, Microsoft Partner of the Year 2025, ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία της με τη GitHub, την κορυφαία παγκοσμίως πλατφόρμα για agentic software development.

Η Performance Technologies στοχεύει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να παράγουν έργο και αξία ταχύτερα, ασφαλέστερα και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση. Με την ορθή αξιοποίηση εργαλείων της πλατφόρμας GitHub, όπως το GitHub Actions, το GitHub Copilot και το GitHub Advanced Security, οι οργανισμοί μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγικότητα των ομάδων τους, να αυτοματοποιήσουν διαδικασίες και να διαμορφώσουν έναν πιο γρήγορο, προβλέψιμο και ασφαλή κύκλο ανάπτυξης λογισμικού (SDLC).

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Performance Technologies παρουσιάζει το Performance GitHub Service Suite – μια ολοκληρωμένη σουίτα υπηρεσιών που βοηθά τους οργανισμούς να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα GitHub με τρόπο στοχευμένο και αξιόπιστο.

Η σουίτα καλύπτει κάθε στάδιο υιοθέτησης της πλατφόρμας: από την αξιολόγηση της τρέχουσας ωριμότητας και την ομαλή μετάβαση στο GitHub, έως την εφαρμογή ενός ώριμου μοντέλου διακυβέρνησης κώδικα και την αξιοποίηση προηγμένων δυνατοτήτων AI. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου τρόπου ανάπτυξης λογισμικού, όπου οι ομάδες δουλεύουν με περισσότερη σαφήνεια, ταχύτητα και ασφάλεια.

«Η συνεργασία μας με τη GitHub αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό του τρόπου με τον οποίο οι οργανισμοί σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και προστατεύουν τις εφαρμογές τους» δήλωσε ο Δημήτρης Κυριακίδης, Technology Services Director, Performance Technologies.

«Με το Performance GitHub Service Suite προσφέρουμε ένα end-to-end μοντέλο υπηρεσιών που καλύπτει όλα τα στάδια — από την αξιολόγηση και τη μετάβαση, μέχρι τη διακυβέρνηση και την ενεργοποίηση δυνατοτήτων AI. Ως Microsoft Partner of the Year 2025, συνδέουμε την τεχνογνωσία μας με την πιο προηγμένη πλατφόρμα ανάπτυξης παγκοσμίως, δημιουργώντας πραγματικό αντίκτυπο σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και ποιότητα.»

