#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Ανοδος στη Wall Street με στήριξη από την τεχνολογία-Ράλι 4% για την Alphabet

Σειρά διακρίσεων για τον όμιλο Goody’s-Everest

Απέσπασε συνολικά εννέα βραβεία στο πλαίσιο της διοργάνωσης Food Experts Awards 2025. Σε ποιες κατηγορίες ξεχώρισε.

Σειρά διακρίσεων για τον όμιλο Goody’s-Everest

Δημοσιεύθηκε: 24 Νοεμβρίου 2025 - 14:30

Ο όμιλος Goody's-Everest απέσπασε εννέα βραβεία σε τέσσερις σημαντικές κατηγορίες των Food Experts Awards 2025, μιας διοργάνωσης που επιβραβεύει τα επιτεύγματα και τις καλές πρακτικές στον τομέα των τροφίμων και ποτών.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος διακρίθηκε στις κατηγορίες Top Food E-Shop με το πολυβραβευμένο Goody’s Burger House online ordering, Food Brand Marketing Stand Out με την επικοινωνία του “everest Bite Club” και Foodservice Concept Stand Out με το πρότυπο κατάστημα των Goody’s Burger House στο THE MALL ATHENS.

Επιβεβαιώνοντας τη συστηματική επένδυση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, όλες οι μάρκες του ομίλου διακρίθηκαν στην κατηγορία Best in Taste, αποσπώντας συνολικά έξι βραβεία μέσα από τη διαδικασία του blind tasting. Συγκεκριμένα, τα Goody’s Burger House απέσπασαν βραβείο για το vegan προϊόν ‘Vurger’, τα everest βραβεύτηκαν για την “Παραδοσιακή Τυρόπιτα Κουρού της γιαγιάς Ανθής με φέτα ΔΩΔΩΝΗ ΠΟΠ”, τα La Pasteria για την “Pasta alla Parmigiana”, τα Jackaroo για τα “Fried Chicken Fingers”. Τέλος, το Flocafe Espresso Room απέσπασε διάκριση για δύο προϊόντα: το Flo White Signature Cappuccino και τα Dubai Choco Pancakes.

Ο Σάββας Καλαϊτζίδης, Product & Concept Development Director του ομίλου Goody’s-everest, δήλωσε σχετικά:

«Για τον όμιλό μας αποτελεί μεγάλη τιμή η βράβευση των προϊόντων όλων των brands που διαχειριζόμαστε. Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα της δημιουργικής δουλειάς των chefs μας, της αφοσίωσης των στελεχών των καταστημάτων και, φυσικά, της εμπιστοσύνης των πελατών μας όλα αυτά τα χρόνια. Η διατήρηση των ιστορικών μας σημάτων στην κορυφή των προτιμήσεων του καταναλωτικού κοινού απαιτεί συνεχή προσπάθεια και υπευθυνότητα από όλους μας, και αυτές οι διακρίσεις επιβεβαιώνουν ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο.»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ολες οι αλλαγές στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Ο λαϊκισμός μάς κρατάει πίσω

Χρηματιστήριο: Διστακτικές κινήσεις στο ταμπλό πριν τον MSCI

Deutsche Bank: Η Eurobank το κορυφαίο ελληνικό στοίχημα για το 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο