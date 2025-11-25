Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών γιόρτασε τα 100 χρόνια του

Τα 100 χρόνια λειτουργίας του γιόρτασε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής.

Μεταξύ των παρισταμένων το βράδυ της Δευτέρας, 24 Νοεμβρίου, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης, εκπρόσωποι κομμάτων και περισσότεροι από 40 βουλευτές.

Επίσης ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, δήμαρχοι και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι φορέων, ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρόεδρος του ΟΠΕΜΕΔ Κώστας Μενουδάκος, ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ Γιάννης Βουτσινάς και περισσότεροι από 20 πρόεδροι επιμελητηρίων, στελέχη επιχειρήσεων, Ολυμπιονίκες και παλιές δόξες του ποδοσφαίρου.

Η βραδιά ξεκίνησε με την προβολή του ντοκιμαντέρ για τον έναν αιώνα προσφοράς του ΕΕΑ, την επιμέλεια του οποίου έκανε η ομάδα της «Μηχανής του Χρόνου» με τον δημοσιογράφο Χρήστο Βασιλόπουλο να μιλά για την πορεία του Επιμελητηρίου όλα αυτά τα χρόνια που συνδέεται άμεσα με την πορεία της χώρας.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΕΕΑ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου αναφέρθηκε στο έργο του Επιμελητηρίου και στις συνεχείς προσπάθειες του φορέα, από το 1925 έως και σήμερα, για ισότιμη συμμετοχή των μικρομεσαίων στην ανάπτυξη και την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. «Βασικό και διαχρονικό μας αίτημα η ισονομία και η οικονομική δικαιοσύνη», τόνισε ο κ. Χατζηθεοδοσίου υπογραμμίζοντας ότι καθήκον του ΕΕΑ είναι «να δίνουμε φωνή στους πολλούς, να κρατάμε ενωμένο τον κόσμο της εργασίας και της επιχειρηματικότητας».

Μιλώντας για τον καθοριστικό ρόλο που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες στην εξέλιξη της οικονομίας, εξήγησε ότι «σε πολύ δύσκολους καιρούς οι μικρομεσαίοι κρατήσαμε την Ελλάδα όρθια. Να ξέρετε, αν πέσουμε εμείς, θα πέσει και η χώρα ολόκληρη σε ξένα χέρια». Σημείωσε επίσης την ανάγκη να βρίσκονται οι μικρομεσαίοι στο επίκεντρο και όχι στο περιθώριο, εξήρε τη σημασία της νέας γενιάς για την πορεία του επιχειρείν ενώ αναφερόμενος στη σπουδαία προσφορά του ΕΕΑ σημείωσε ότι «αυτό δεν είναι βέβαια έργο ενός» και ανέδειξε το ρόλο της ΔΕ, του ΔΣ, των 37 Επιτροπών και των εργαζομένων του επιμελητηρίου. «Όλοι μαζί εργαζόμαστε με έναν και μόνο στόχο. Την ανάπτυξη και πρόοδο της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας». Ο κ. Χατζηθεοδοσίου έκλεισε την ομιλία του τονίζοντας ότι «τα εκατό χρόνια του ΕΕΑ προφανώς δεν είναι το τέλος μιας διαδρομής, αλλά ορόσημο ευθύνης και συνέχειας».

Ακολούθησαν στην συνέχεια οι βραβεύσεις πέντε επιχειρήσεων που έχουν πάνω έναν αιώνα ζωής αλλά και της Eurolife FFH που ήταν ο μέγας χορηγός της εκδήλωσης. Τα βραβεία απένειμαν οι πολιτικοί αρχηγοί και ο υπουργός Υγείας οι οποίοι ευχήθηκαν στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων προσφοράς και έστειλαν τα δικά τους μηνύματα για την πορεία της χώρας.

Το τελετουργικό ολοκληρώθηκε με τον κ. Χατζηθεοδοσίου να προσκαλεί στη σκηνή τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής και συγκεκριμένα το μέλος της διοίκησης του ΕΕΑ και πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργο Καββαθά, τους αντιπροέδρους Νίκο Γρέντζελο, Νίκο Κογιουμτσή, Ηλία Μάνδρο, τον γενικό γραμματέα Δημήτρη Γαβαλάκη, τον οικονομικό επόπτη Παναγιώτη Παντελή, τον υπεύθυνο ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων Γιάννη Βαφειαδάκη και τον υπεύθυνο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων Σπύρο Σταυρούλια ενώ αμέσως μετά τα σύντομα μηνύματα τους πλαισιώθηκαν και από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.