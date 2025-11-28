Στο 90% ανεβάζει τις ρυθμίσεις δανείων η Intrum

Στην αύξηση των ρυθμίσεων δανείων στο 90% από 80% προχωρά η διοίκηση της Intrum Hellas μειώνοντας ταυτόχρονα το ποσοστό των πλειστηριασμών (έως τώρα το μίγμα ήταν 80% ρυθμίσεις και 20% πλειστηριασμοί) καθώς οι ρυθμίσεις αποδίδουν διατηρώντας παράλληλα την αξία των assets/ενεχύρων.

Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις του νέου ετήσιο πλάνου αποπληρωμής των κρατικών εγγυήσεων, το οποίο η εταιρεία διαχείρισης υποβάλλει στην αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης των εσόδων από τις τιτλοποιήσεις αλλά και στους ratings, η Intrum επισημαίνει ότι οι senior εγγυήσεις θα πληρωθούν ακέραια χωρίς καμία αρρυθμία.

Για την νέα στρατηγική στις ρυθμίσεις ο chairman and MD of Intrum Greece & Group Head of Servicing Γιώργος Γεωργακόπουλος ανέφερε πως «η εταιρεία ετοιμάζει πιο ελκυστικές ως προς την αποπληρωμή ρυθμίσεις για όσους παρατηρείται ότι δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στο ύψος της μηνιαίας δόσης» και πρόσθεσε πως η πλειοψηφία των δανειοληπτών που έχουν ρυθμίσει το δάνειό τους το εξυπηρετεί χωρίς δυσκολία.

ΑΙ στις ρυθμίσεις

Η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων έχει επιστρατεύσει στην αύξηση των ρυθμίσεων και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η Intrum διαθέτει μεταξύ άλλων ψηφιακών εργαλείων και την πλατφόρμα Ophelos την οποία και εξελίσσει διαρκώς.

Ο πελάτης βιώνει μια πιο απλή, ψηφιακή εμπειρία διαχείρισης και αποπληρωμής της οφειλής του, χωρίς παρεμβάσεις ή επικοινωνία τρίτων, σε πραγματικό χρόνο, χωρίς ουρές και αναμονές, και οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας τον εξυπηρετεί. Η εν λόγω πλατφόρμα προς το παρόν χρησιμοποιείται στη διαχείριση μικρότερων οφειλών και στην εξέλιξή της θα επεκταθεί και στις μεγαλύτερες οφειλές.

Ακίνητα/Δικαιοσύνη

Με στόχο την επίσπευση της πλήρους ανάκτησης των ακινήτων που προκύπτουν από τους πλειστηριασμούς σε μικρότερο κατά 25% χρόνο σε σχέση με τώρα (σ.σ. σήμερα η διαδικασία μπορεί να πάρει 1,5 με 2 χρόνια) η Επιτροπή Εργασίας που συστάθηκε υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου την 15η Δεκεμβρίου.

Στην ατζέντα των θεμάτων συμπεριλαμβάνονται και άλλα κρίσιμα ζητήματα (Κτηματολόγιο κ.ά.) που κατά κύριο λόγο άπτονται της αρμοδιότητας του υπουργείου Δικαιοσύνης. Την επιτροπή απαρτίζουν οι κ.κ. Ιωάννης Γερμανός και Σωκράτης Μεριανός από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι κ.κ. Ιωάννης Τσικριπής και Ελένη Φωτεινού από την πλευρά της Τράπεζας της Ελλάδος, οι κ.κ. Αλεξάνδρα Φατσέα (Intrum) και Θόδωρος Καλαντώνης (Do Value) από την πλευρά των servicers και η κα Θεώνη Αλαμπάση γραμματέας ιδιωτικού χρέους από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών.

Σε ό,τι αφορά το Κτηματολόγιο πηγές των servicers τονίζουν ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος -οι χρόνοι έχουν μειωθεί και στο 25%- ενώ από το 2026 η σταδιακή ένταξη των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο θα βοηθήσει έτι περαιτέρω την επίσπευση.

Οι servicers κατέχουν 20.000 ακίνητα, εκ των οποίων τα 10.000 είναι οικιστικά.