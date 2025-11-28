Διάκριση Upskilling Champion για τον όμιλο ONEX στα DYPA Business Partners Awards 2025

Με τη διάκριση Upskilling Champion τιμήθηκε ο όμιλος ONEX Shipyards and Technologies Group στο πλαίσιο της εκδήλωσης «DYPA Business Partners Awards 2025» που πραγματοποιήθηκε χθες (27/11) στο Μουσείο Μπενάκη. Η βράβευση επιβεβαιώνει τον ενεργό ρόλο του ομίλου στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς τεχνικών στην ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή του.

Η αναγνώριση αποδίδεται στην υλοποίηση του προγράμματος συνεργασίας με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), το οποίο το καλοκαίρι του 2025 οδήγησε στην ένταξη 15 αποφοίτων της ΕΠΑΣ Μαθητείας στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Το πρόγραμμα συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά και στα Ναυπηγεία Σύρου, με διευρυμένο αντικείμενο και νέες ειδικότητες.

Στην τελετή απονομής παρευρέθηκαν η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο yφυπουργός κ. Κώστας Καραγκούνης, η αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής και πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αλεξάνδρα Πάλλη, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα, καθώς και στελέχη συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο εκ μέρους του Ομίλου ONEX, ο αντιπρόεδρος, Ιωάννης Σταματόπουλος δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τη ΔΥΠΑ αποδεικνύει ότι όταν δημόσιος και ιδιωτικός τομέας ενεργούν με κοινό σχεδιασμό, η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία αποκτά προοπτική. Για εμάς, κάθε νέα θέση εργασίας αποτελεί επένδυση στη διατήρηση και εξέλιξη της τεχνογνωσίας. Τα ναυπηγεία είναι οι άνθρωποί τους -σε αυτούς επενδύουμε καθημερινά. Ευχαριστούμε τη ΔΥΠΑ για τη συνεργασία και τη συμβολή στη διαμόρφωση της νέας γενιάς τεχνιτών. Το βραβείο αυτό ανήκει σε εκείνους».