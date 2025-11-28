Νέα αποθήκη στον Ασπρόπυργο εγκαινίασε η AlfaOmega Pharma Logistics

Η AlfaOmega, κορυφαία εταιρεία στον χώρο του Pharmalogistics, εγκαινίασε τη νέα, υπερσύγχρονη αποθήκη της στον Ασπρόπυργο, σηματοδοτώντας την αφετηρία ενός νέου κεφαλαίου στην αναπτυξιακή της πορεία.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με τη νέα αποθήκη, η εταιρεία επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της στο όραμα «Inspiring Confidence», συνεχίζοντας να επενδύει στην τεχνολογία, την καινοτομία και τον άνθρωπο, προς όφελος των συνεργατών, της φαρμακευτικής αγοράς και της δημόσιας υγείας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της φαρμακευτικής αγοράς, συνεργάτες, θεσμικοί φορείς και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ Ολύμπιος Παπαδημητρίου, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου Ηλίας Ιωάννης, ο Αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ Δημήτριος Αναγνωστάκης, ο Βασίλης Κοντοζαμάνης εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Ετοιμότητας και Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA), στελέχη από την Eθνική Τράπεζα και την Tράπεζα Πειραιώς, καθώς και Γενικοί Διευθυντές πολλών πολυεθνικών και Ελληνικών φαρμακευτικών εταιρειών.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AlfaOmega, Ευριπίδης Αδάμου, δήλωσε:

«Η νέα μας αποθήκη είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, στρατηγικού οράματος και αφοσίωσης όλων των εργαζομένων. Για εμάς στην AlfaOmega, η επιτυχία συνοψίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: προσπάθεια για το καλύτερο και επένδυση στην τεχνολογία, πάντα με αδιαπραγμάτευτη εμπιστοσύνη στις σχέσεις μας με τους συνεργάτες και τους πελάτες μας. Οι άνθρωποί μας είναι το βασικό συστατικό της επιτυχίας μας».

Η νέα εγκατάσταση, η μεγαλύτερη μονάδα Pharmalogistics στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εκτείνεται σε συνολική επιφάνεια 27.000 τ.μ., ενώ η χωρητικότητα αποθήκευσης σχεδόν διπλασιάστηκε, φτάνοντας τις 71.000 παλετοθέσεις σταθερής θερμοκρασίας. Οι ψυκτικοί χώροι αυξήθηκαν από 1.000 σε 2.500 θέσεις, ενώ οι χώροι ελεγχόμενης θερμοκρασίας (15–25°C) επεκτάθηκαν από 27.000 σε 52.900 τ.μ. Η εταιρεία απασχολεί 220 εξειδικευμένους εργαζόμενους και συνεργάζεται με πάνω από 50 φαρμακευτικές εταιρείες, εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διακίνησης φαρμάκων και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε όλη την Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, συνεχάρη την εταιρεία για την επένδυση, σημειώνοντας:

Η AlfaOmega έχει καταξιωθεί ως σοβαρός και αξιόπιστος παίκτης στον χώρο του Pharmalogistics. Τέτοιες επενδύσεις ενισχύουν ουσιαστικά τη φαρμακευτική εφοδιαστική αλυσίδα και προσαρμόζουν τη λειτουργία της στις αυξανόμενες απαιτήσεις των επόμενων ετών».