Theon: Προχωρά σε ΑΜΚ ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ

Η Theon International PLC ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας αύξησης κεφαλαίου έναντι καταβολής σε μετρητά, σύμφωνα με μεταβιβάσιμα Δικαιώματα Προτίμησης για εγγραφή που έχουν παραχωρηθεί στους υφιστάμενους μετόχους, ύψους περίπου 150 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της έκδοσης 8,624,645 νέων συνήθων μετοχών στο κεφάλαιο της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,01 ευρώ η κάθε μία, με τιμή εγγραφής 17.40 ευρώ ανά μετοχή.

Στους υφιστάμενους μετόχους θα χορηγηθεί 1 Δικαίωμα ανά υφιστάμενη Συνήθη Μετοχή της Εταιρείας που κατέχουν στις 17:40 CET στις 3 Δεκεμβρίου 2025. Κάθε 8 Δικαιώματα Προτίμησης επιτρέπουν στον κάτοχό τους την δυνατότητα να εγγραφεί για 1 Νέα Μετοχή. Τυχόν Νέες Μετοχές που δεν θα εγγραφούν στην Προσφορά Δικαιωμάτων Προτίμησης κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγραφής θα προσφερθούν προς πώληση σε επιλέξιμους θεσμικούς επενδυτές (eligible institutional investors) σε επιλεγμένες δικαιοδοσίες σε τιμή όχι χαμηλότερη από την Τιμή Εγγραφής μέσω ιδιωτικών τοποθετήσεων (private placement) (η «Τοποθέτηση Υπόλοιπων Μετοχών» και, μαζί με την Προσφορά Δικαιωμάτων Προτίμησης, η «Προσφορά»). Οποιαδήποτε τιμή ανά Υπόλοιπη Μετοχή που επιτυγχάνεται στην Τοποθέτηση Υπόλοιπων Μετοχών η οποία υπερβαίνει την Τιμή Εγγραφής θα καταβάλλεται στην Εταιρεία.

Οι μετόχοι πλειοψηφίας της Εταιρείας, Venetus Limited και CHRE Investments Limited (οι «Δεσμευμένοι Μέτοχοι»), οι οποίες κρατούν περίπου 61.4% και 9,6% των δικαιωμάτων ψήφων, αντίστοιχα, και είναι ιθύνουσες εταιρείες του ιδρυτή και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, Χ. Χατζημηνάς, έχουν δώσει αμετάκλητες δεσμεύσεις για να εγγραφούν για περίπου 107 εκατομμύρια ευρώ Νέων Μετοχών στην Τιμή Εγγραφής, ασκώντας τα αναλογικά δικαιώματα τους.

Στις 11 Οκτωβρίου 2025, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι σύνηψε οριστική συμφωνία με την HLD Europe SCA, Invest Prince Henri SCA και Invest Gamma Sarl, επενδυτικές εταιρείες που ανήκουν στον Groupe HLD («HLD»), για την αγορά μεριδίου 9,8% στην Exosens SA έναντι τιμήματος €268,7 εκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά, που αντιστοιχεί σε €54,0 ευρώ ανά μετοχή. Η EXOSENS είναι μια κορυφαία γαλλική εταιρεία που ειδικεύεται σε προηγμένες ηλεκτροοπτικές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ενίσχυσης φωτός, ανίχνευσης και απεικόνισης. Οι μετοχές της EXOSENS διαπραγματεύονται στην οργανωμένη αγορά του Euronext Paris, όπου η EXOSENS είναι εισηγμένη από τον Ιούνιο του 2024. Μετά την ολοκλήρωση της Εξαγοράς EXOSENS, η Εταιρεία θα γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της EXOSENS, μετά την HLD. Η ολοκλήρωση της Εξαγοράς EXOSENS εξακολουθεί να υπόκειται σε ρυθμιστικές κοινοποιήσεις σε επιλεγμένο αριθμό χωρών και αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Σε συνδυασμό με την ανακοίνωση της Εξαγοράς EXOSENS, η Εταιρεία είχε ανακοινώσει την πρόθεσή της να επιδιώξει πιθανή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και, υπό το πρίσμα των ανωτέρω, τα καθαρά έσοδα από τις Νέες Μετοχές που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της Προσφοράς Δικαιωμάτων Προτίμησης, τα οποία αναμένονται να είναι περίπου 146εκατομμύρια ευρώ, θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για τη μερική χρηματοδότηση της Εξαγοράς EXOSENS.

Βασικοί όροι της προσφοράς δικαιωμάτων

Η THEON προσφέρει 8,624,645 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 η καθεμία (οι «Νέες Μετοχές») σε τιμή έκδοσης €17.40 ανά μετοχή. Στους υφιστάμενους μετόχους θα χορηγηθεί 1 Δικαίωμα ανά υφιστάμενη Σύνηθης Μετοχή που κατέχουν κατά την Ημερομηνία Αρχείου. Κάθε 8 Δικαιώματα Προτίμησης επιτρέπουν στον κάτοχό τους τη δυνατότητα να εγγραφεί για 1 Νέα Μετοχή.

Με βάση την τιμή κλεισίματος των €26.10 ανά Συνήθης Μετοχή στο Euronext Amsterdam στις 28 Νοεμβρίου 2025 και τις 70,000,000 εκδομένες Συνήθεις Μετοχές κατά την ημερομηνία αυτή η Τιμή Εγγραφής των €17.40 ανά Νέα Μετοχή αντιπροσωπεύει έκπτωση 30.8% επί της θεωρητικής τιμής των Δικαιωμάτων Προτίμησης («TERP») των €25.15 ανά Συνήθης Μετοχή.

Δεν γίνεται προσφορά Μετοχών Προσφοράς σε Μετόχους που δεν είναι πρόσωπα τα οποία πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και, ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται να ασκήσουν τα Δικαιώματα Προτίμησης που τους έχουν παραχωρηθεί. Η Theon, ως κάτοχος ιδίων Συνήθων Μετοχών (treasury shares), δεν θα λάβει Δικαιώματα Προτίμησης.

Αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Προσφοράς Δικαιωμάτων Προτίμησης

Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα διαπραγματεύονται στο Euronext Amsterdam με κωδικό ISIN NL0015002X96 και σύμβολο «THERI» από τις 09:00 CET της 2 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 17:40 CET της 11 Δεκεμβρίου 2025.

Η Περίοδος Εγγραφής για την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα διαρκέσει από τις 09:00 CET της 2 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 17:40 CET της 15 Δεκεμβρίου 2025. Η τελευταία ημερομηνία και/ή ώρα πριν από την οποία οι κάτοχοι Δικαιωμάτων Προτίμησης μπορούν να υποβάλουν έγκυρα ειδοποίηση για οδηγίες άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης τους ενδέχεται να είναι νωρίτερα, ανάλογα με τον χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή μέσω του οποίου κατέχουν τα δικαιώματά τους. Μόλις τα Δικαιώματα Προτίμησης ασκηθούν έγκυρα, η άσκηση αυτή δεν μπορεί να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Η ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων της Προσφοράς Δικαιωμάτων Προτίμησης θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2025, το συντομότερο δυνατό μετά τις 17:40 CET.

Οποιεσδήποτε Νέες Μετοχές που δεν θα εγγραφούν στην Προσφορά Δικαιωμάτων Προτίμησης (οι «Υπόλοιπες Μετοχές») θα προσφερθούν προς πώληση μέσω ιδιωτικών τοποθετήσεων (private placement) σε επιλέξιμους θεσμικούς επενδυτές (eligible institutional investors) σε επιλεγμένες δικαιοδοσίες σε τιμή που δεν θα είναι χαμηλότερη από την Τιμή Εγγραφής, με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων της Σύμβασης Αναδοχής (όπως ορίζεται παρακάτω) και των εφαρμοστέων νόμων περί κινητών αξιών (η «Τοποθέτηση Υπόλοιπων Μετοχών»). Η Τοποθέτηση Υπολοίπων Μετοχών αναμένεται να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό μετά τις 17:40 CET στις 15 Δεκεμβρίου 2025 και να ολοκληρωθεί το αργότερο στις 16 Δεκεμβρίου 2025 πριν από το άνοιγμα της αγοράς.

Η έκδοση των Νέων Μετοχών θα πραγματοποιηθεί πριν από τις 09:00 CET στις 18 Δεκεμβρίου 2025 και η εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Euronext Amsterdam θα πραγματοποιηθεί στις 09:00 CET στις 18 Δεκεμβρίου 2025 (η «Ημερομηνία Ολοκλήρωσης»).

Η Coöperatieve Rabobank U.A. είναι ο πράκτορας εγγραφής για την έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης .

Αναδοχή

Με την επιφύλαξη της ικανοποίησης ή της παραίτησης από ορισμένους όρους ως παρατίθεται σε συμφωνία αναδοχής ημερομηνίας 1 Δεκεμβρίου 2025 (η «Συμφωνία Αναδοχής»), η Προσφορά Δικαιωμάτων Προτίμησης θα καλυφθεί από συγκεκριμένες επενδυτικές τράπεζες. Οι Δεσμευμένες Μετοχές δεν υπόκεινται σε αναδοχή.

Η Εταιρεία και οι Δεσμευμένοι Μέτοχοι έχουν συμφωνήσει σε περιορισμούς πώλησης (lock-up) που λήγουν 180 ημέρες μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης. Αυτοί οι περιορισμοί πώλησης υπόκεινται σε εξαιρέσεις για γενικές προσφορές για την Εταιρεία, τη χορήγηση και την εκτέλεση δικαιωμάτων εξασφάλισης σε σχέση με οποιοδήποτε δάνειο περιθωρίου (margin loan) και μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα που ανήκουν εξ ολοκλήρου στον X. Χατζημηνά και μπορούν να αρθούν από τις τράπεζες αναδοχής.