Αλμα 11,8% στις πωλήσεις της JYSK

Για το οικονομικό έτος 2024/25 (FY25), ο κύκλος εργασιών της JYSK αυξήθηκε κατά 11,8% στα 46,3 δισ. κορώνες Δανίας - DKK (6,2 δισ. ευρώ) και τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 5,6 δισ. κορώνες Δανίας (753 εκατ. ευρώ), σημειώνοντας αύξηση 26,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Ταυτόχρονα, η JYSK καλωσόρισε 13,7 εκατομμύρια νέους πελάτες στα φυσικά και τα ηλεκτρονικά της καταστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Το οικονομικό έτος 2025 ήταν πραγματικά μια εξαιρετική χρονιά για την JYSK, παρά τις παγκόσμιες αβεβαιότητες και τις πολιτικές αναταραχές». Περισσότερο από ποτέ, οι καταναλωτές αναζητούν αξία για τα χρήματά τους και εξαιρετικές προσφορές, και είμαι πολύ περήφανος που περισσότεροι από 34.000 συνάδελφοί μας σε όλο τον κόσμο παρείχαν εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών, κάτι που οδήγησε σε ρεκόρ αποτελεσμάτων σε κύκλο εργασιών, EBIT και αριθμό νέων πελατών», λέει ο Rami Jensen.

Στο πλαίσιο των ετήσιων αποτελεσμάτων του οικονομικού έτους 2025, η JYSK δημοσιοποίησε το Παγκόσμιο Φορολογικό Αποτύπωμά της, το οποίο ανήλθε σε 10,7 δισ. DKK (1,4 δισ. ευρώ). Το σύνολο των φόρων αντικατοπτρίζει το φορολογικό κόστος για την JYSK, καθώς και τους φόρους που είναι υπεύθυνη να εισπράττει και να αποδίδει.

Επέκταση και ορόσημα

Η επέκταση είναι μέρος του DNA της JYSK και το οικονομικό έτος 2025, η JYSK άνοιξε τα πρώτα της καταστήματα σε δύο νέες ηπείρους: στο Μαρόκο στην Αφρική και στην Ουρουγουάη στη Νότια Αμερική μέσω franchise.

«Είχαμε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα και στις δύο χώρες και ανυπομονώ να δω την επέκταση να συνεχίζεται στο Μαρόκο και την Ουρουγουάη. Ταυτόχρονα, έχουμε μεγάλες δυνατότητες να ανοίξουμε περισσότερα καταστήματα στις χώρες όπου είμαστε ήδη παρόντες, ώστε να καλωσορίσουμε ακόμη περισσότερους πελάτες», αναφέρει ο Rami Jensen.

Το οικονομικό έτος 2025, η JYSK άνοιξε 148 νέα καταστήματα με εξαιρετικές προσφορές στον τομέα του ύπνου και της διαβίωσης. Μέχρι το τέλος του έτους, λειτουργούσε 3.575 καταστήματα σε 50 χώρες, εκ των οποίων 225 σε 21 χώρες ανήκαν σε franchisees, ενώ τα υπόλοιπα 3.350 καταστήματα διαχειρίζονταν απευθείας από την JYSK.

Επίσης, η JYSK σημείωσε ορόσημο στην Ουκρανία, όπου γιόρτασε την 20ή επέτειο και άνοιξε το κατάστημα με αριθμό 100. Μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2025, η JYSK είχε 110 καταστήματα στη χώρα, συνεχίζοντας τη δραστηριότητά της παρά τις προκλήσεις της περιοχής.

Τα καταστήματα μειώνουν τις εκπομπές ρύπων

Στο πλαίσιο των στόχων της JYSK για το κλίμα, που έχουν εγκριθεί από το SBTi, η εταιρεία δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές πεδίων 1 και 2 κατά 50,4% έως το τέλος του οικονομικού έτους 2032. Τα αποτελέσματα του FY25 δείχνουν μείωση 1,2% σε σχέση με το FY22.

Οι περισσότερες εκπομπές προέρχονται από τα καταστήματα και το FY25 η JYSK μείωσε τις εκπομπές ανά κατάστημα κατά 9% συγκριτικά με το FY22. Για το πεδίο 3, η εταιρεία πέτυχε μείωση 16,5% ανά τόνο πωλήσεων σε σχέση με το FY22, επεξεργαζόμενη τρόπους να αποσυνδέσει ανάπτυξη και εκπομπές.

Κοιτάζοντας μπροστά

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η JYSK ξεκίνησε τη νέα παγκόσμια στρατηγική της με τίτλο «Η πρώτη επιλογή των πελατών», η οποία καλύπτει την περίοδο FY26–FY28 και επικεντρώνεται στην επέκταση, στις μητροπολιτικές πόλεις και στις επενδύσεις σε IT και ψηφιακές πλατφόρμες.

«Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις εξαιρετικές προσφορές μας και την άριστη εξυπηρέτηση πελατών, βασιζόμενοι στις αξίες της JYSK για τον Εμπορο, τον Συνάδελφο και το Επιχειρηματικό πνεύμα», σημειώνει ο Rami Jensen. Παράλληλα, η νέα στρατηγική θα ενισχύσει τη θέση της JYSK διεθνώς.

Ρεκόρ πωλήσεων και για τη JYSK Ελλάδας

Το οικονομικό έτος 2025 αποτέλεσε ακόμη μία εξαιρετική χρονιά για τη JYSK Ελλάδας, με αύξηση τζίρου 19,4% στα 132,798 εκατ. ευρώ και EBIT 25,844 εκατ. ευρώ , σημειώνοντας άνοδο 44,4% σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος.

, σημειώνοντας άνοδο 44,4% σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Πέντε νέα καταστήματα εγκαινιάστηκαν σε Πάτρα , Σύρο , Πάρο , Θήβα και Χρυσούπολη , ανεβάζοντας το δίκτυο στα 68 καταστήματα.

, , , και , ανεβάζοντας το δίκτυο στα 68 καταστήματα. Παράλληλα, αρκετά καταστήματα ανακαινίστηκαν και η διοίκηση προσδοκά ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στο νέο οικονομικό έτος.

To FY25 σε αριθμούς

Ο τζίρος αυξήθηκε κατά 11.8% φτάνοντας τα 46.3 δις DKK (6.2 δις EUR). Το EBIT έφτασε τα 5.6 δις DKK (753 εκ. EUR).

Η JYSK υποδέχτηκε 13.7 εκ. νέους πελάτες σε καταστήματα και online.

Η JYSK άνοιξε 148 νέα καταστήματα.

Η JYSK επεκτάθηκε σε Μαρόκο και Ουρουγουάη. 34.000 υπάλληλοι πρόσφεραν εξαιρετική εξυπηρέτηση παγκοσμίως.

Η Ουκρανία γιόρτασε την 20ή επέτειο και το 100ό κατάστημα. 9% μείωση εκπομπών ανά κατάστημα (πεδία 1 & 2) σε σχέση με FY22.

16.5% μείωση εκπομπών ανά τόνο που πουλήθηκε (πεδίο 3).

JYSK Ελλάδας