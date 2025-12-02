#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

United Group: Εσοδα 2 δισ. στο εννεάμηνο, στα 680 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα EBITDAal

Το προσαρμοσμένο EBITDAal αυξήθηκε κατά 7%, φτάνοντας περίπου τα €680 εκατομμύρια, υπερβαίνοντας τον ρυθμό αύξησης των εσόδων. Τι δήλωσε ο CEO κ. Stan Miller.

United Group: Εσοδα 2 δισ. στο εννεάμηνο, στα 680 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα EBITDAal

Δημοσιεύθηκε: 2 Δεκεμβρίου 2025 - 15:35

Η United Group, κορυφαία εταιρεία τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματά της για τους εννέα μήνες που ολοκληρώθηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 (9M 2025).

Οπως αναφέρει ο όμιλος, καταγράφεται αύξηση τόσο στα έσοδα όσο και στο προσαρμοσμένο EBITDAal σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Μετά την πώληση των δραστηριοτήτων της στη Σερβία νωρίτερα μέσα στο έτος, o Όμιλος επικεντρώνεται πλέον πιο στοχευμένα στις βασικές ευρωπαϊκές δραστηριότητές του και στις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών, μέσων και τεχνολογίας. Το χαρτοφυλάκιο έχει απλοποιηθεί και η διοίκηση εστιάζει στις κύριες εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κροατία και τη Σλοβενία.

Παράλληλα, ο Όμιλος συνεχίζει να ενισχύει το πλαίσιο ηγεσίας και εταιρικής διακυβέρνησης. Πρόσφατες τοποθετήσεις σε ανώτατες διοικητικές θέσεις – μεταξύ των οποίων του Dr. Kim Kyllesbech Larsen ως Chief Technology and Information Officer και του Dejan Kocić ως Interim CEO της United Cloud, υποστηρίζουν την υλοποίηση της τεχνολογικής και καινοτομικής στρατηγικής της United Group.

Ο Stan Miller, CEO της United Group, δήλωσε:

«Η απόδοσή μας για το Q3 καταδεικνύει ισχυρή οργανική ανάπτυξη και επιβεβαιώνει ότι οι ενέργειές μας αποδίδουν. Έχουμε επικεντρώσει επιτυχώς τον Όμιλο στο βασικό μας χαρτοφυλάκιο, ενδυναμώνοντας τις τοπικές ομάδες ώστε να επιτυγχάνουν σημαντικά αποτελέσματα.

Καθώς συνεχίζουμε να ενισχύουμε την αξία των δραστηριοτήτων μας στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των μέσων ενημέρωσης και της τεχνολογίας, η προτεραιότητά μας παραμένει απόλυτα εστιασμένη στην ορθολογική επένδυση κεφαλαίων, την επιτάχυνση της αύξησης των ταμειακών ροών και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.»

Κύρια στοιχεία επιδόσεων

Η οικονομική επίδοση της United Group για τους εννέα μήνες του 2025 αντικατοπτρίζει έναν συνδυασμό διατηρούμενης ανάπτυξης εσόδων, ισχυρότερης αύξησης κερδοφορίας και συνεχούς ενίσχυσης του ισολογισμού. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €2,0 δισεκατομμύρια, κυρίως λόγω οργανικής αύξησης της βάσης συνδρομητών, ενισχυμένου up-selling και cross-selling προς υφιστάμενους πελάτες, τιμολογιακών αυξήσεων συνδεδεμένων με τον πληθωρισμό και έργων ICT. Τα έσοδα των τελευταίων δώδεκα μηνών ανήλθαν σε €2,7 δισεκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το προσαρμοσμένο EBITDAal αυξήθηκε κατά 7%, φτάνοντας περίπου τα €680 εκατομμύρια, υπερβαίνοντας τον ρυθμό αύξησης των εσόδων χάρη στον συνεχή έλεγχο κόστους που αντιστάθμισε τον πληθωρισμό μισθών στις περισσότερες αγορές. Το προσαρμοσμένο EBITDAal των τελευταίων δώδεκα μηνών ανήλθε σε €909 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 9% σε ετήσια βάση.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαιρουμένων των κεφαλαιοποιημένων μισθώσεων, αυξήθηκαν περίπου στα €550 εκατομμύρια, κυρίως λόγω ενισχυμένων επενδύσεων στο σταθερό δίκτυο (ιδιαίτερα στην ανάπτυξη οπτικών ινών στην Ελλάδα), επενδύσεων σε υποδομές κινητής τηλεφωνίας και έργα που στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο Όμιλος ενίσχυσε περαιτέρω τον ισολογισμό του: στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ο καθαρός δείκτης μόχλευσης μειώθηκε σε 4,27x, από 4,70x στις 30 Ιουνίου 2025, ενώ ο ακαθάριστος δείκτης μόχλευσης μειώθηκε σε 4,44x, από 4,80x κατά την ίδια περίοδο.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

United Group: Νέος chief technology and information officer o Δρ. Kim Kyllesbech Larsen

Λάμπρου (Nova): Εχουμε φτάσει σε πληθυσμιακή κάλυψη 95% στο 5G

Τηλεπικοινωνίες: Πώς εξελίσσεται η ζήτηση για οπτικές ίνες

Καλπασμός με δισεκατομμύρια επενδύσεων σε οπτική ίνα και 5G

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - TELECOMS

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο