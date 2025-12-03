O Johnson Zhao νέος Γενικός Διευθυντής στη διεύθυνση Mobility της Info Quest

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Διεύθυνση Mobility της Info Quest Technologies αποτελεί τον φορέα μέσω του οποίου η εταιρεία υλοποιεί τη στρατηγική της για την παροχή προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα του ΑΙοΤ.

Δημοσιεύθηκε: 3 Δεκεμβρίου 2025 - 15:10

Από τα μέσα Νοεμβρίου, ο κ. Johnson Zhao, εντάχθηκε στην ΙnfoQuest Τechnologies, ως Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Mobility, μετά από μία εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία ως επικεφαλής της Xiaomi Ελλάδος.

Η Διεύθυνση Mobility της ΙnfoQuest Technologies αποτελεί τον φορέα μέσω του οποίου η εταιρεία υλοποιεί τη στρατηγική της για την παροχή προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα του ΑΙοΤ έχοντας συνάψει συνεργασίες με κορυφαίους κατασκευαστές όπως η Xiaomi, η DJI, κ.α. 

Ο κ. Johnson Zhao, 45 ετών,  είναι ένας ηγέτης με διεθνή σταδιοδρομία, με 22 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών και της διείσδυσής τους σε νέες παγκόσμιες αγορές.

Με 8 χρόνια εμπειρίας στη Huawei και 5 χρόνια στην Xiaomi,  έχει ηγηθεί στρατηγικών πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη στην Κεντρική, Ανατολική Ευρώπη και τις Σκανδιναβικές χώρες, μετατρέποντας την τεχνολογική καινοτομία σε εμπορικές επιτυχίες μεγάλης κλίμακας. Έχοντας καινοτόμο προσέγγιση και βαθιά τεχνική κατανόηση του τομέα των καταναλωτικών ηλεκτρονικών και των τηλεπικοινωνιών, ο κ. Zhao συστηματικά αναπτύσσει οικοσυστήματα υψηλών επιδόσεων που επιταχύνουν την ψηφιακή υιοθέτηση και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. 

«Καλωσορίζουμε τον Johnson στην οικογένειά μας», δήλωσε ο κ. Δημήτρης Εφορακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΙnfoQuest Technologies. «Με τον Johnson μοιραζόμαστε τις ίδιες αρχές και αξίες, το ίδιο πάθος για την τεχνολογία και την προσήλωση στη δημιουργία αξίας για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Η μέχρι τώρα άριστη συνεργασία μας, αλλά και τα εξαιρετικά αποτελέσματα που πετύχαμε από κοινού στην αγορά μας -μία πορεία  που αποτελεί πρότυπο ανάπτυξης για την Xiaomi  διεθνώς- μας  γεμίζουν ενθουσιασμό για ό,τι θα καταφέρουμε μαζί στο μέλλον. Εύχομαι καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα». 

O κ. Johnson Zhao δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένος με τη νέα πρόκληση που αναλαμβάνω. Από το νέο απαιτητικό ρόλο του Γενικού Διευθυντή στη Διεύθυνση Mobility της ΙnfoQuest Technologies, στόχος μου είναι η περαιτέρω επιτάχυνση της δυναμικής και η ενίσχυση της ήδη επιτυχημένης πορείας της εταιρείας. Ευχαριστώ πολύ  για την εμπιστοσύνη και δεσμεύομαι να συνεχίσει η Ελλάδα να αποτελεί για όλους τους συνεργάτες κατασκευαστές πρότυπο ανάπτυξης, καινοτόμων προσεγγίσεων και εξέλιξης».

 

