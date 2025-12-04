Profile: Στα 3 με 4 εκατ. ευρώ το τίμημα για την εξαγορά της Algosystems

Η «PROFILE» (εφεξής «Εταιρεία»), σε συνέχεια της με ΑΠ 2838/28.11.2025 επιστολής της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διευκρινίζει σε συνέχεια της από 24.11.2025 ανακοινώσεώς της αναφορικά με την υπογραφή της Συμφωνίας Πώλησης κοινών ονομαστικών μη εισηγμένων μετοχών (εφεξής «Συμφωνία») με τους πλειοψηφούντες μετόχους της Algosystems, τα ακόλουθα:

α. To συνολικό ποσό στο οποίο θ’ ανέλθει η συγκεκριμένη επένδυση της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος της εξαγοράς, το οποίο θα καταβληθεί τοις μετρητοίς) αναμένεται να ανέλθει σε εύρος 3-4 εκ Ευρώ, καθώς το τελικό και ακριβές ποσό θα προκύψει αφενός μεν σε συνέχεια της πλήρωσης των αιρέσεων και προϋποθέσεων της Συμφωνίας, και αφετέρου σε συνέχεια του ελέγχου και οριστικοποίησης ορισμένων υποχρεώσεων της ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ.

β. Με βάση τα σήμερα ισχύοντα δεδομένα, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα λάβει χώρα εντός του Ιανουαρίου 2026.

γ. Τέλος, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της ως άνω εξαγοράς, θα συμβάλει θετικά και ουσιαστικά τόσο στο χαρτοφυλάκιο αναγκαίων υπηρεσιών Cybersecurity & ICT support, προς χρηματοοικονομικούς πελάτες, επιχειρήσεις, αλλά και φορείς του Δημοσίου, καθώς και συνακόλουθα στην χρηματοοικονομική θέση και στα αποτελέσματα του Ομίλου, χωρίς να είναι δυνατόν κατά την παρούσα χρονική στιγμή να ποσοτικοποιηθούν οι συνέπειες αυτές.

Η Εταιρεία θα προβεί με νεότερη ανακοίνωση στην έγκαιρη, πλήρη και προσήκουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με κάθε ουσιώδη εξέλιξη επί του ανωτέρω θέματος, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.