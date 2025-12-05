Μεγάλου: Καθοριστική στιγμή η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής

«Τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, πετύχαμε 15% απόδοση ιδίων κεφαλαίων, ενώ πληρώθηκε μέρισμα ύψους €0,30 ανά μετοχή τον Ιούνιο 2025. Τα έσοδα μας επέδειξαν ανθεκτικότητα, ενώ το χαρτοφυλάκιο των δανείων αυξήθηκε κατά 15% ετησίως, στα €37 δισ. υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο του 2025 νωρίτερα από τον σχεδιασμό μας», δήλωσε ο Χρήστος Μεγάλου στην τοποθέτησή του στην Γενική Συνέλευση της Πειραιώς η οποία καλείται να εγκρίνει την έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της Piraeus Financial Holdings από την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ.

Επεσήμανε ότι «τα στεγαστικά δάνεια κατέγραψαν θετική καθαρή πιστωτική επέκταση για πρώτη φορά μετά από μία δεκαπενταετία, χάρη στην τόνωση της ζήτησης και στη στόχευση μας σε καινοτόμα προϊόντα. Από τις αρχές Οκτωβρίου είμαστε στα +€80εκ καθαρή πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά, ενώ η χρονιά αναμένεται να προσεγγίσει σε στεγαστική νέα παραγωγή τα €0,7δισ.»

Ο Χρήστος Μεγάλου αναφέρθηκε στην εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, τονίζοντας ότι «σηματοδοτεί μία καθοριστική στιγμή για τον Όμιλο Πειραιώς και υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για διαφοροποίηση εσόδων και στρατηγική ανάπτυξη».

«Η σταθερή μέχρι σήμερα υλοποίηση του επιχειρηματικού μας πλάνου, μας καθιστά αισιόδοξους για την επιτυχή συνέχιση υλοποίησης του σχεδιασμού μας. Το πρώτο τρίμηνο 2026, η Πειραιώς θα παρουσιάσει στην επενδυτική κοινότητα τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική του διευρυμένου Ομίλου Πειραιώς, με επίκεντρο την εστιασμένη ανάπτυξη και την ενίσχυση της δημιουργίας αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και το ανθρώπινο δυναμικό της», κατέληξε.

Η τοποθέτηση του Γ. Χαντζηνικολάου

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της τράπεζας Γιώργος Χαντζηνικολάου αναφέρθηκε στην ευρύτερη εικόνα σημειώνοντας ότι η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλήσεις.

«Η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι εξελίξεις στο τομέα της τεχνολογίας και ειδικά στη Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), και οι δημοσιονομικές και νομισματικές ανισορροπίες διεθνώς, δημιουργούν συνθήκες αβεβαιότητος που επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη», τόνισε.

«Η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρές προκλήσεις που σε μεγάλο βαθμό είναι αποτέλεσμα των εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις και τα τεχνολογικά άλματα στην Αμερική και Κίνα, δημιουργούν την ανάγκη για μεγάλου ύψους επενδύσεις τόσο στον αμυντικό τομέα, ως επίσης στον τομέα τις τεχνολογίας. Επενδύσεις που απαιτούνται ώστε η Ευρώπη να αυξήσει την παραγωγικότητα και να μειώσει σημαντικά το ενεργειακό κόστος, ώστε οι επιχειρήσεις της να παραμείνουν διεθνώς ανταγωνιστικές. Και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον που ο δημοσιονομικός χώρος είναι περιορισμένος».

Σε ότι αφορά την Ελλάδα, ο πρόεδρος της Πειραιώς επεσήμανε ότι «συνεχίζει να επιτυγχάνει πρωτογενή πλεονάσματα, διατηρώντας σταθερά την πτωτική τροχιά του δημόσιου χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, και να κάνει μεταρρυθμίσεις οι οποίες, σε συνδυασμό με τα κεφάλαια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, προσθέτουν μια δυναμική στην ανάπτυξη της χώρας».

«Σε αυτό το θετικό μακροοικονομικό κλίμα, οι επιδόσεις του ελληνικού τραπεζικού συστήματος συνεχίζουν να είναι ισχυρές. Η κεφαλαιακή θέση και η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών εξακολουθούν να είναι πολύ ισχυρές, δημιουργώντας χώρο για πιστωτική ανάπτυξη και δυναμική και διατηρήσιμη κερδοφορία», τόνισε.