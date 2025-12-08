#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο Αντώνης Κυριαζής παρέδωσε τα ηνία της Entersoftone

Τη θέση του αναλαμβάνει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αντώνης Κοτζαμανίδης.

Δημοσιεύθηκε: 8 Δεκεμβρίου 2025 - 08:52

Σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για την ελληνική αγορά επιχειρηματικού λογισμικού, ο Αντώνης Κυριαζής παραιτήθηκε από πρόεδρος της Entersoftone. Τη θέση του αναλαμβάνει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αντώνης Κοτζαμανίδης.

Η αποχώρηση του βετεράνου της ελληνικής τεχνολογικής σκηνής, κ. Κυριαζή, έρχεται σε μια συγκυρία όπου ο νεοσχηματισμένος όμιλος επιδιώκει να εδραιώσει τη θέση του σε μια αγορά που επιταχύνει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό.

Ο Κυριαζής, ένας από τους «αρχιτέκτονες» της εγχώριας πληροφορικής, έχει μακρά και βαθιά διαδρομή στον κλάδο. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών (1973–1978) και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, στο Lancaster University (1978–1979) και στο University of Sussex (1979–1980).

Υπήρξε μάλιστα εκ των συνιδρυτών της SoftOne, στην οποία ο όμιλος Olympia εισήλθε το 2016 αποκτώντας ποσοστό 33,06%. Ακολούθησε, πριν από περίπου δύο χρόνια, η εξαγορά της Entersoft και η δημιουργία της Entersoftone.

