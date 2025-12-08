#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ικτίνος: Πώληση της θυγατρικής στις ΑΠΕ έναντι 8,3 εκατ. ευρώ

Η θυγατρική ΙΔΕΗ δραστηριοποιείται στη λειτουργία αιολικού πάρκου στη θέση «Μεγαλοβούνι» του Δήμου Νικηφόρου, Νομού Δράμας, εγκατεστημένης ισχύος 22 MW.

Ικτίνος: Πώληση της θυγατρικής στις ΑΠΕ έναντι 8,3 εκατ. ευρώ

Δημοσιεύθηκε: 8 Δεκεμβρίου 2025 - 10:28

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, για τη μεταβίβαση του 100% των μετοχών της θυγατρικής ΙΔEΗ Α.Ε.

Η ΙΔEΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ειδικότερα στη λειτουργία αιολικού πάρκου στη θέση «Μεγαλοβούνι» του Δήμου Νικηφόρου, Νομού Δράμας, εγκατεστημένης ισχύος 22 MW.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής διαμορφώθηκε σε 8.300.000 ευρώ.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την πλήρωση των συνήθων αιρέσεων και τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης.

Η συναλλαγή συμβάλλει στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και εντάσσεται στη στρατηγική εστίασής της στις βασικές επιχειρηματικές της δραστηριότητες.


 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Για 25η συνεχή χρονιά στη διεθνή έκθεση Big 5 Global στο Ντουμπάϊ

Τι βάζει στο ταμείο η Ικτίνος από το ντιλ στην Κρήτη

Κίνηση από KKR για εξαγορά της Arctos και είσοδο στα επαγγελματικά αθλήματα

Ικτίνος: Προσύμφωνο με την CBE Capital για το έργο της Σητείας

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο