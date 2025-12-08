#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Blink Charging Hellas: Πάνω από 80 σταθμοί φόρτισης στα τραπεζικά υποκαταστήματα

Οι σταθμοί φόρτισης της Blink λειτουργούν ήδη σε υποκαταστήματα τραπεζών και κεντρικές υπηρεσίες, καλύπτοντας τόσο τις ανάγκες των εταιρικών στόλων και των εργαζομένων, όσο και δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης σε επιλεγμένα καταστήματα.

Blink Charging Hellas: Πάνω από 80 σταθμοί φόρτισης στα τραπεζικά υποκαταστήματα

Δημοσιεύθηκε: 8 Δεκεμβρίου 2025 - 11:52

Η Blink Charging Hellas ανακοίνωσε ότι επεκτείνει δυναμικά την παρουσία της στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, με περισσότερους από 80 σταθμούς φόρτισης εγκατεστημένους σε τραπεζικά ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα.

Οι σταθμοί φόρτισης της Blink λειτουργούν ήδη σε υποκαταστήματα τραπεζών και κεντρικές υπηρεσίες, καλύπτοντας τόσο τις ανάγκες των εταιρικών στόλων και των εργαζομένων, όσο και δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης σε επιλεγμένα καταστήματα. Με τον τρόπο αυτό, οι τράπεζες δίνουν τη δυνατότητα σε πελάτες και προσωπικό να εντάξουν την ηλεκτροκίνηση στην καθημερινότητά τους με ασφάλεια, αξιοπιστία και ευκολία

Η στρατηγική συνεργασία με τις τράπεζες ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020, και σήμερα η Εθνική Τράπεζαη Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank συνεργάζονται με την Blink Charging Hellas για την πράσινη μετάβαση του εταιρικού τους στόλου και των υποδομών τους.  

Η Blink Charging Hellas διευκολύνει ουσιαστικά την ενίσχυση των ESG χαρακτηριστικών των τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να εντάξουν την ηλεκτροκίνηση στις στρατηγικές  βιωσιμότητας. H Blink παρέχει στις τράπεζες τη δυνατότητα να μειώσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα μέσω του εξηλεκτρισμού των εταιρικών τους στόλων, αλλά και της προσφοράς δημοσίως προσβάσιμων σημείων φόρτισης σε πελάτες και εργαζομένους. Με αυτόν τον τρόπο, οι συνεργαζόμενες τράπεζες ενισχύουν τις περιβαλλοντικές τους πρακτικές στο πλαίσιο των ESG στρατηγικών τους, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου τραπεζικού οικοσυστήματος. Αξίζει να αναφερθεί πως η Blink Charging Hellas δεν καλύπτει απλώς την ανάγκη φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης 24/7συνεχή παρακολούθηση των εγκαταστάσεων και after sales support, αναλυτικό reporting βάσει των αναγκών κάθε τράπεζας και ευέλικτα σενάρια τιμολόγησης, εξασφαλίζοντας μέγιστη λειτουργικότητα, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.  

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νέες επιδοτήσεις 748 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Χωρίς ταξί όλη η χώρα και αύριο συνεχίζεται η απεργία

Τρίτο μήνα έπεσαν οι πωλήσεις της BYD παρά τον «καυτό» Νοέμβριο

Για δεύτερο μήνα στην κορυφή της Ευρώπης οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο