Κομισιόν: Εγγυήσεις από κράτη-μέλη ως €210 δισ. για τα δάνεια στην Ουκρανία

Οι χώρες της ΕΕ θα χρειαστεί να δεσμεύσουν μεμονωμένα δισεκατομμύρια ευρώ για να εγγυηθούν δάνεια έως και 210 δισ. ευρώ που είναι επείγουσα ανάγκη για την Ουκρανία, με τη Γερμανία να αναμένεται να προσφέρει εγγυήσεις έως και 52 δισ. ευρώ, σύμφωνα με έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του Politico.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τα εντυπωσιακά αυτά ποσά στους διπλωμάτες την περασμένη εβδομάδα, αφού αποκάλυψε δάνειο 165 δισ. ευρώ για αποζημιώσεις προς την Ουκρανία, χρησιμοποιώντας την ταμειακή αξία των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, το ποσό που αντιστοιχεί στην Ελλάδα κινείται στην ζώνη των 2-3 δισ. ευρώ.

Οι εγγυήσεις -οι οποίες θα κατανεμηθούν αναλογικά μεταξύ των χωρών του μπλοκ- είναι αναγκαίες για να εξασφαλιστεί το «ναι» του πρωθυπουργού Μπαρτ ντε Βέβερ. Ο Βέλγος ηγέτης έχει αντιταχθεί στη χρήση κυριαρχικών ρωσικών περιουσιακών στοιχείων λόγω ανησυχίας ότι η χώρα του ενδέχεται τελικά να κληθεί μόνη της να αποπληρώσει τα χρήματα στη Μόσχα.

Περίπου 185 δισ. ευρώ σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία τελούν υπό τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού θεματοφύλακα Euroclear, που εδρεύει στις Βρυξέλλες, ενώ άλλα 25 δισ. ευρώ είναι διάσπαρτα σε ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς ανά την ΕΕ.

Τα ανά χώρα ποσά ενδέχεται ωστόσο να αυξηθούν, εάν χώρες όπως η Ουγγαρία αρνηθούν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία, αν και μη κράτη-μέλη της ΕΕ μπορούν, εφόσον το θελήσουν, να βοηθήσουν καλύπτοντας μέρος της συνολικής εγγύησης. Η Νορβηγία είχε συζητηθεί ως πιθανή υποψήφια, μέχρι που ο υπουργός Οικονομικών της, Γενς Στόλτενμπεργκ, πήρε αποστάσεις από την ιδέα.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει δημοσιονομικό έλλειμμα 71,7 δισ. ευρώ το επόμενο έτος και θα χρειαστεί να αρχίσει τις περικοπές δημοσίων δαπανών από τον Απρίλιο, εάν δεν φτάσουν νέα χρήματα. Η Ουγγαρία την Παρασκευή άσκησε βέτο στην έκδοση νέου ευρωπαϊκού χρέους για να καλυφθεί το έλλειμμα του Κιέβου, μεταθέτοντας την ευθύνη στους ηγέτες να πείσουν τον Ντε Βέβερ να στηρίξει τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, όταν οι επικεφαλής της ΕΕ συναντηθούν στις 18 Δεκεμβρίου.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς βρέθηκε στις Βρυξέλλες το βράδυ της Παρασκευής για να καθησυχάσει τον Ντε Βέβερ ότι η Γερμανία θα παράσχει το 25% της εγγύησης, το μεγαλύτερο μερίδιο από οποιαδήποτε χώρα.

«Είχαμε μια πολύ εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων για αυτό το ζήτημα», δήλωσε ο Μερτς μετά το δείπνο με τον Βέλγο ηγέτη. «Η ιδιαίτερη ανησυχία του Βελγίου σχετικά με το πώς θα αξιοποιηθούν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία είναι αδιαμφισβήτητη και πρέπει να αντιμετωπιστεί σε οποιαδήποτε πιθανή λύση με τρόπο που να διασφαλίζει ότι όλα τα ευρωπαϊκά κράτη φέρουν τον ίδιο κίνδυνο».

Έλεγχοι και ισορροπίες

Το προτεινόμενο δάνειο αποζημιώσεων προβλέπει 115 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας σε διάρκεια πέντε ετών, ενώ 50 δισ. ευρώ θα καλύψουν τις δημοσιονομικές ανάγκες του Κιέβου. Τα υπόλοιπα 45 δισ. ευρώ από το συνολικό πακέτο θα αποπληρώσουν δάνειο των G7 προς την Ουκρανία, που είχε χορηγηθεί πέρυσι.

Η εκταμίευση των κεφαλαίων θα γίνει σε έξι δόσεις κατά τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τα ενημερωτικά έγγραφα της Επιτροπής.

Θα υφίστανται συγκεκριμένοι έλεγχοι και δικλίδες ασφαλείας, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο απατεώνες να καρπωθούν τα χρήματα. Για τις αμυντικές δαπάνες, για παράδειγμα, αυτό θα περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι τα συμβόλαια και τα σχέδια δαπανών είναι αποδεκτά από την Επιτροπή.

Η Επιτροπή θα προσδιορίζει επίσης τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας και θα καταγράφει από πού λαμβάνει στρατιωτική και οικονομική βοήθεια η κυβέρνηση, επιτρέποντας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να παρακολουθούν τη ροή των χρημάτων προς το Κίεβο.