Η Superbo εξασφάλισε στρατηγική επένδυση από τον ελληνικό όμιλο Deep Capital

Η Superbo, πρωτοπόρος εταιρεία στον τομέα τεχνητής νοημοσύνης Agentic AI, ανακοινώνει ότι εξασφάλισε στρατηγική επένδυση από τον Όμιλο Deep Capital.

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, Ο όμιλος Deep Capital Group, επενδυτικός βραχίονας του Δημήτρη Μάρη, συνιδρυτή της Kaizen Gaming, φέρνει πλούσια εμπειρία και υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών εταιρειών, στοιχεία που θα προσδώσουν καθοριστική αξία στη στρατηγική επέκτασης του παγκόσμιου αποτυπώματος της Superbo.

Η επένδυση θα επιταχύνει την υιοθέτηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που βασίζονται στο Agentic AI από τις επιχειρήσεις και θα υποστηρίξει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Superbo στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τις ΗΠΑ. Πέρα από τα κεφάλαια, η Deep Capital θα προσφέρει στρατηγική καθοδήγηση και πρόσβαση στο εκτεταμένο δίκτυό της στους κλάδους της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και του gaming.

Η πλατφόρμα της Superbo προσφέρει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις λειτουργίες τους και να αυξήσουν την αποδοτικότητα, μέσω AI agents και cognitive flows. Μέσω της Opero Suite, των Nova, Solo και Aeon, οι εταιρείες μπορούν να μετατρέπουν τα επιχειρησιακά τους δεδομένα, σε έξυπνη, διαδραστική επικοινωνία, συνδέοντας τα APIs και τα συστήματά τους σε απρόσκοπτες γνωστικές ροές εργασίας και αξιοποιώντας αυτόνομους πράκτορες που προσφέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα, επαναπροσδιορίζοντας τα λειτουργικά τους μοντέλα, χωρίς την προσθήκη νέων συστημάτων.

Το Agentic AI στο επίκεντρο του εταιρικού μετασχηματισμού

Η αποστολή της Superbo είναι να καταστήσει τη νοημοσύνη την κύρια λογική στη λειτουργία μιας επιχείρησης. Η εταιρεία επιδιώκει να μετατρέψει την τεχνητή νοημοσύνη από μια θεωρητική υπόσχεση σε πρακτική λύση, δίνοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να λαμβάνουν ταχύτερες αποφάσεις, να λειτουργούν με μεγαλύτερη ευελιξία και να προσφέρουν βελτιωμένες εμπειρίες στους πελάτες τους.

Η δυναμική της Superbo ενισχύεται περαιτέρω μέσω της συνεργασίας της με τη Microsoft. Η συνεργασία, που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2023, τοποθετεί τη Superbo στο Δίκτυο Συνεργατών της Microsoft στην Αφρική, υποστηρίζοντας την επέκταση των εφαρμογών Azure OpenAI σε ολόκληρη την ήπειρο.

Η Deloitte ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Superbo σε αυτή τη συναλλαγή, καθοδηγώντας την εταιρεία στον πρώτο της εξωτερικό γύρο χρηματοδότησης.

Ο Δημήτρης Παπαζήσης, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Superbo, δήλωσε:

“Στη Superbo, πιστεύουμε ότι η συζήτηση είναι μόνο η αρχή. Ο πραγματικός μετασχηματισμός συμβαίνει όταν οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να δράσουν, αξιοποιώντας την εταιρική γνώση και τα συστήματα για να οδηγήσουν σε αποτελέσματα. Η συνεργασία με την Deep Capital είναι καθοριστικής σημασίας. Η εμπειρία της στην ανάπτυξη εταιρειών τεχνολογίας και η οραματική της ηγεσία, θα μας επιτρέψουν να επιταχύνουμε το αναπτυξιακό αποτύπωμα της Opero, να προσελκύσουμε εξαιρετικά ταλέντα και να φέρουμε το όραμά μας σε περισσότερες επιχειρήσεις παγκοσμίως.”