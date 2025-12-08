#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανάκληση κατεψυγμένων μπιφτεκιών από ΕΦΕΤ λόγω σαλμονέλας

Κατά τον έλεγχο του ΕΦΕΤ στην Πελοπόννησο εντοπίστηκε σαλμονέλα. Ζητήθηκε άμεση απόσυρση και οι καταναλωτές καλούνται να μην το καταναλώσουν.

Ανάκληση κατεψυγμένων μπιφτεκιών από ΕΦΕΤ λόγω σαλμονέλας

Δημοσιεύθηκε: 8 Δεκεμβρίου 2025 - 16:23

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση μικροβιολογικών κριτηρίων ασφάλειας τροφίμων», προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: « ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ», με κωδικό παρτίδας: 31102025 και ημερομηνία ανάλωσης έως 31.10.2026, που παράγεται από την επιχείρηση ”Π.ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.” και σε συνεργασία με τo Εργαστήριo Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθήνας του ΕΦΕΤ, διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από το ανωτέρω προϊόν ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (φωτογραφία κάτωθι), να μην το καταναλώσουν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανακαλείται συσκευασία με φιλέτο γαύρου από τον ΕΦΕΤ

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται η συσκευασία «Kinder Μix 3D pop-up»

Ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι ο ΕΦΕΤ

Αμεση ανάκληση σε παρτίδα νωπής μυζήθρας από τον ΕΦΕΤ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο