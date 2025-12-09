«Ενεση» ρευστότητας 11,6 εκατ. ευρώ στη στοά Αρσακείου

Για την Legendary Food, την εταιρεία που έχει μισθώσει τη Στοά Αρσακείου από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία για 35 χρόνια, η περσινή χρονιά κύλησε χωρίς ουσιαστική δραστηριότητα.

Ο κύκλος εργασιών της ήταν μηδενικός -σ.σ. ο πολυχώρος της Στοάς επίσημα δεν έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του- και εμφάνισε ζημιές 1,886 εκατ. ευρώ, από 899.485,22 ευρώ το 2023.

Ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας, κατρακύλησε στο 0,04, από 0,37 το 2023. Τα διαθέσιμα της στο τέλος του 2024 ήταν 299.388 ευρώ, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτινάχθηκαν στα 7,604 εκατ. ευρώ.

Έτσι τον περασμένο Απρίλιο, η Legendary Food προχώρησε στη σύναψη σύμβασης έκδοσης ομολογιακού δανείου με την Alpha Bank ύψους 11,613 εκατ. ευρώ, διάρκειας 6 ετών με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία έτη. Το προϊόν του δανείου θα χρησιμοποιηθεί μεταξύ άλλων και για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού έως του ποσού των 4,3 εκατ. ευρώ και για τις μελλονικές ανάγκες.

Για τη φετινή χρονιά που βρίσκεται στο τέλος της, η στρατηγική της Legendary Food επικεντρώνεται σε έλεγχο λειτουργικών εξόδων, ανακατανομή πόρων και αξιοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για σταθερή ταμειακή βάση.

Πάντως το μεγάλο στοίχημα είναι η πλήρης επαναλειτουργία της Στοάς Αρσακείου, καθώς η ανακαίνιση του Μεγάρου βρίσκεται στην τελική της φάση. Ήδη τα πρώτα εμπορικά καταστήματα στην οδό Σταδίου λειτουργούν, ενώ η πλήρης επαναλειτουργία του συγκροτήματος τοποθετείται στις αρχές του 2026.

Η συνολική επένδυση είναι της τάξεως των 20 εκατ. ευρώ, όπως έχει ανακοινώσει η εταιρεία ενώ ο στόχος είναι η δημιουργία ενός οικοσυστήματος που θα συνδυάζει εμπόριο, γαστρονομία και πολιτισμό, με στόχο την προσέλκυση 8.000-10.000 επισκεπτών ημερησίως.