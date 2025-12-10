Τριετές πλάνο ανάπτυξης για τον όμιλο Fourlis

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Εχοντας συμπληρώσει 75 χρόνια στην αγορά, ο όμιλος ετοιμάζει το επόμενο βήμα του. Προωθεί μετασχηματισμό, ο οποίος συνοδεύεται από σημαντικές επενδύσεις. Η στρατηγική.

Ο CEO της Fourlis, Γιάννης Βασιλάκος

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 08:14

Ο όμιλος Fourlis, ένας από τους μεγαλύτερους λιανεμπορικούς παίκτες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, θέτει σε εφαρμογή ένα τριετές πρόγραμμα μετασχηματισμού, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου λειτουργικού μοντέλου που θα στηρίζει την περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων του.

Στο περιθώριο του χθεσινού εορτασμού των 75 χρόνων λειτουργίας του ομίλου, η διοίκησή του δήλωσε πως εφέτος τα μεγέθη κινούνται ανοδικά, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξει κάτι νέο άμεσα ενώ μίλησε για την ανάπτυξη μιας κεντρικής πλατφόρμας πάνω στην οποία θα λειτουργούν όλα τα brands του ομίλου από την ΙΚΕΑ και την Intersport έως τη νεότερη προσθήκη, τη Footlocker.

Ο διευθύνων σύμβουλος Γιάννης Βασιλάκος σημείωσε ότι ο μετασχηματισμός δεν περιορίζεται στην τεχνολογική αναβάθμιση. Στόχος είναι ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό υπόβαθρο που θα ενοποιεί: συστήματα και δεδομένα, αποθήκες και διανομές, CRM και forecasting, οικονομικές διαδικασίες σε όλες τις χώρες.

Η νέα πλατφόρμα θα επιτρέπει στη Fοurlis να ενεργοποιεί νέα retail concepts «από την πρώτη ημέρα», αξιοποιώντας το ενιαίο δίκτυο logistics, κοινά συστήματα και ψηφιακές υποδομές που επιταχύνουν το λανσάρισμα e-shops και τη συλλογή δεδομένων πελατών.

Η Footlocker, με παρουσία ήδη σε οκτώ αγορές, αποτελεί βασικό παράδειγμα γιατί η Fοurlis χρειάζεται ενιαίο μοντέλο λειτουργίας. Σύμφωνα με τον κ. Βασιλάκο, η ομογενοποίηση των συστημάτων, η γρήγορη ενοποίηση των οικονομικών και η σταθερή εικόνα λειτουργίας είναι απαραίτητα για τη βιώσιμη εξάπλωση του brand.

Απαντώντας σε ερώτηση για M&A κινήσεις, ο CEO δήλωσε ότι ο όμιλος διατηρεί όλα τα σενάρια ανοιχτά. Η διοίκηση ακολουθεί περισσότερο ένα επιχειρηματικό μοντέλο ευελιξίας, παρά ένα αυστηρό πολυεθνικό πλαίσιο, γεγονός που επιτρέπει στον όμιλο να προσθέτει ή να αφαιρεί concepts ανάλογα με τις ανάγκες και τις αποδόσεις.

Η φιλοσοφία, όπως σημείωσε, είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας που μπορεί «εύκολα να δέχεται και να αφαιρεί concepts», διατηρώντας ταυτόχρονα ισχυρό επίπεδο εξυπηρέτησης και αποδοτικότητας.

Αυτός ο μετασχηματισμός συνοδεύεται από σημαντικές επενδύσεις: στην τεχνολογική υποδομή, στο supply chain, στην ενοποίηση συστημάτων ζήτησης και αποθεμάτων, στην ταχύτερη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η υλοποίηση έχει ορίζοντα τριετίας, με κάθε έτος να αντιστοιχεί σε περίπου ένα τρίτο του συνολικού έργου. Ο κ. Βασιλάκος παρομοίασε το project με «αλλαγή κινητήρα ενώ το αεροπλάνο πετάει», υπογραμμίζοντας ότι οι αλλαγές θα γίνονται παράλληλα με την καθημερινή λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη.

