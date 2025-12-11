Η Stoiximan παρουσιάζει τη νέα της εικόνα, σηματοδοτώντας επίσημα ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η ανανέωση αυτή αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της εταιρείας: να δημιουργεί συναρπαστικές στιγμές διασκέδασης, πιο άμεσες και πιο ζωντανές. Στον πυρήνα της βρίσκεται μια απλή αλλά καθοριστική αλήθεια: κάθε στιγμή έχει αξία.

Σε έναν κόσμο όπου οι δυνατές εμπειρίες γίνονται όλο και πιο σπάνιες, η Stoiximan θέλει να τις κάνει πιο άμεσες και πιο προσωποποιημένες. Η νέα ταυτότητα εκφράζει ακριβώς αυτό - την υπόσχεση ενός brand που εξελίσσεται διαρκώς ώστε κάθε αλληλεπίδραση να μπορεί να μετατραπεί σε μια στιγμή που μένει.

Ένα δυναμικό οικοσύστημα για μια νέα εποχή εμπειριών

Το νέο λογότυπο της Stoiximan αποδίδει αυτή την εξέλιξη: διατηρεί την ισχυρή αναγνωρισιμότητα του brand, αλλά αποκτά καθαρότητα, ισορροπία και μοντέρνο χαρακτήρα. Σχεδιάστηκε για να λειτουργεί ιδανικά σε κάθε περιβάλλον -από μεγάλες οθόνες μέχρι τις μικρότερες ψηφιακές επιφάνειες όπου οι στιγμές των χρηστών γεννιούνται καθημερινά.

Παράλληλα, το χαρακτηριστικό γράμμα "S" γίνεται πλέον ένα αυτόνομο, ευέλικτο σύμβολο που συνθέτει τα νέα patterns του brand. Είναι μια οπτική μεταφορά της ενέργειας και του ρυθμού της στιγμής - της κίνησης που προηγείται κάθε εμπειρίας.

Το νέο, πιο φωτεινό μπλε χρώμα δεν είναι μια απλή αισθητική επιλογή. Εκφράζει τη ζωντάνια και τη δυναμική που χαρακτηρίζουν την 'μπλε' Stoiximan, ενισχύοντας ταυτόχρονα την αντίθεση, τη σαφήνεια και τη συνολική λειτουργικότητα της νέας εικόνας σε κάθε σημείο επαφής.

Το ανανεωμένο graphic system λειτουργεί ως ο παλμός του brand. Μια κοινή οπτική γλώσσα που επιτρέπει στη Stoiximan να αφηγείται ιστορίες με συνέπεια, ζωντάνια και ξεκάθαρη προσωπικότητα.

Ο CEO της Stoiximan, Νίκος Φλίγκος, δήλωσε σχετικά: «Η Stoiximan εξελίσσεται διαρκώς, ανοίγοντας νέους δρόμους στην ψυχαγωγία εδώ και δεκατρία χρόνια. Η νέα εικόνα δεν αλλάζει ποιοι είμαστε, εκφράζει όμως καλύτερα πού θέλουμε να πάμε. Καθώς η ψυχαγωγία εξελίσσεται και οι προσδοκίες του κοινού αυξάνονται, η Stoiximan επενδύει σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συνδυάζει τεχνολογία, δημιουργικότητα και υπευθυνότητα. Σε ένα περιβάλλον όπου τα brands συχνά μοιάζουν μεταξύ τους, εμείς επιλέγουμε να ξεχωρίζουμε με μια ενιαία και μοντέρνα ταυτότητα που αντανακλά τη δική μας φιλοσοφία. Στόχος μας είναι να διαμορφώνουμε εμπειρίες με πραγματική αξία - στιγμές που μένουν».