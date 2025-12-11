Προσφορές 440,7 εκατ. για το ομόλογο της Aktor

Ο Όμιλος AKTOR βγήκε για πρώτη φορά στις αγορές στην ιστορία του και ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους €140 εκατ. ευρώ, με την εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, σηματοδοτώντας έτσι ένα ορόσημο στην μέχρι τώρα πορεία του. Το ομόλογο, διάρκειας πέντε ετών, θα χρηματοδοτήσει την επιχειρηματική ανάπτυξη του Ομίλου AKTOR ώστε να αξιοποιήσει όλες τις ευκαιρίες της αγοράς, με στόχο την παραγωγή αξίας για τους μετόχους και την κοινωνία, θυμίζει η σχετική ανακοίνωση.

Η δημόσια προσφορά των 140.000 κοινών ομολογιών προσέλκυσε ιδιαίτερα έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον: Η ζήτηση διαμορφώθηκε στα 440,7 εκατ. ευρώ και η υπερκάλυψη ξεπέρασε το τριπλάσιο του ποσού της έκδοσης. Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 4,70%.

Ποσοστό 53,6% των ομολογιών κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ 46,4% σε ειδικούς επενδυτές, αντίστοιχα. Η επιτυχία του ομολόγου αποτελεί ξεκάθαρα ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας και του Ομίλου AKTOR.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε: «Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, ο Όμιλος AKTOR βγήκε στις αγορές με την έκδοση ενός σημαντικού ομολογιακού δανείου. Η υπερκάλυψή του - με μεγάλη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών - συνιστά μία σημαντική επιτυχία, αλλά και μία ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης τόσο στον στρατηγικό μας σχεδιασμό όσο και στο σήμερα και το αύριο της Ελληνικής οικονομίας.

Η επιτυχημένη αυτή έκδοση αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην μέχρι σήμερα πορεία μας και θα μας επιτρέψει να κάνουμε πραγματικότητα το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας μας. Θα αξιοποιήσουμε τα νέα αυτά κεφάλαια προκειμένου να υλοποιήσουμε τη συνέχιση του πλάνου μας, με στόχο τη διαφοροποίηση των εσόδων μας και την δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας και την κοινωνία».

Και ο κ. Εξάρχου συμπλήρωσε: «Οικοδομούμε με συνέπεια τον νέο Όμιλο AKTOR, έχοντας ως γνώμονα τον πολλαπλασιασμό των μεγεθών μας και τη συγκρότηση ενός επιχειρηματικού οργανισμού που θα πρωταγωνιστεί στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Όσοι έχουν ήδη εμπιστευτεί το όραμά μας, αισθάνονται δικαιωμένοι με την επιλογή τους.

Είμαστε ενθουσιασμένοι που η επενδυτική κοινότητα πίστεψε και αγκάλιασε τον σχεδιασμό μας για έναν μεγάλο και δυναμικό Όμιλο AKTOR. Η εμπιστοσύνη αυτή μας δίνει δύναμη για να ανεβάσουμε τον πήχη και να υλοποιήσουμε τον σχεδιασμό μας με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και αισιοδοξία».

Τα κεφάλαια του ομολόγου θα διοχετευθούν στο επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου τα επόμενα χρόνια και συγκεκριμένα για εξαγορές, αλλά και για επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, Ενέργεια, Real Estate. Επιπλέον, ποσό περίπου €24 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση υφιστάμενου δανεισμού.

Συντονιστής κύριος ανάδοχος (και σύμβουλος έκδοσης) της δημόσιας προσφοράς ήταν η Τράπεζα Πειραιώς, με κύριους αναδόχους την Credia Bank, την Optima Bank και την Euroxx. Ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς ήταν οι Ambrosia Capital, η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή και η Pantelakis Secrurities.

Η ανακοίνωση

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 11.12.2025, ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 140.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €140 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €440,7 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 3,15 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,70% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,70% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 75.000 Ομολογίες (53,6% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 65.000 Ομολογίες (46,4% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.