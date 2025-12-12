Σε ΑΜΚ με μετρητά προχωρά η QNR

Σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων θα προχωρήσει μέσα στο Δεκέμβριο η εισηγμένη εταιρεία QNR, με την έκδοση έως και 8.032.629 μετοχές (47 νέες σε κάθε 160 παλαιές) που θα διατεθούν προς 1,1 ευρώ ανά τεμάχιο.

Μέσω της συγκεκριμένης κίνησης, η διοίκηση της εταιρείας κάνει πράξη απόφαση προηγούμενης γενικής συνέλευσης των μετόχων που την είχε εξουσιοδοτήσει να προχωρήσει σε σχετική ενέργεια όταν και αν εκείνη κρίνει σκόπιμο.

Να σημειωθεί ότι οι δύο βασικότεροι μέτοχοι της εισηγμένης (Σοφία Σωτηράκου Τριάντη με ποσοστό 31,45% και Παναγιώτης Πασχαλάκης με 8,77%) δηλώνουν ότι θα καλύψουν το ποσοστό που τους αναλογεί, χωρίς να προεγγραφούν για την απόκτηση επιπλέον ενδεχόμενων αδιάθετων μετοχών.

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης, θα αντληθεί το ποσό των 8,835 εκατ. ευρώ, ενώ μόνο από τις δηλώσεις συμμετοχής των δύο βασικότερων μετόχων είναι ήδη εξασφαλισμένα τα 3,55 εκατ. ευρώ.

Από το καθαρό ποσό των νέων αυτών κεφαλαίων:

α) Προτεραιότητα θα δοθεί στην αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανείου ύψους 3,5 εκατ. ευρώ που έχει λάβει η εταιρεία «για τον σκοπό της πρόωρης αποπληρωμής του κοινού ομολογιακού δανείου για αποπληρωμή κεφαλαίου το οποίο είχε εκδοθεί με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση εξαγορών εταιρειών πληροφορικής».

β) Ποσό 746,6 χιλ. για την αποπληρωμή της δεύτερης δόσης του τιμήματος βάσει της συμφωνίας εξαγοράς στην εταιρεία Alexander Moore Α.Ε, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα του επιχειρηματικού λογισμικού (Business Software).

γ) Ποσό 4,5 εκατ. ευρώ για την κεφαλαιακή ενίσχυση της μητρικής εταιρείας QΝR και την αποπληρωμή, των δεδουλευμένων τόκων του ως άνω ΚΟΔ που θα έχουν γεννηθεί έως την καταβολή τους, τον Φεβρουάριο του 2026.

Η ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο

Η «QUALITY & RELIABILITY» (εφεξής η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 12.12.2025 συνεδρίασή του, κατ’ ενάσκηση της χορηγηθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης, δια της από 03.07.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα εξής :

• Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά μέχρι το ποσό των € 2.249.136,12, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των € 8.835.891,90 (στο οποίο περιλαμβάνεται και το υπέρ το άρτιο ποσό), μέσω της έκδοσης έως 8.032.629 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών (οι «Νέες Μετοχές»), ονομαστικής αξίας € 0,28, με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018 (το «Δικαίωμα Προτίμησης») σε 47 Νέες Μετοχές για κάθε 160 υφιστάμενες Μετοχές (η «ΑΜΚ»), με δημόσια προσφορά (η «Δημόσια Προσφορά») και εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.»).

• Τον ορισμό της τιμής διάθεσης σε €1,10 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»). Περαιτέρω, η Τιμή Διάθεσης να μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά την αποκοπή του Δικαιώματος Προτίμησης ή άλλο κρίσιμο κατά τις ισχύουσες διατάξεις χρόνο. Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της Τιμής Διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών, ήτοι συνολικά διαφορά ποσού έως € 6.586.755,78 (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της ΑΜΚ), θα πιστωθεί στο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

• Να μην εκδοθούν κλάσματα μετοχών. Τυχόν κλάσματα μετοχών που αντιστοιχούν στα Δικαιώματα Προτίμησης που ασκούνται θα στρογγυλοποιούνται στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό μετοχών ανά δικαιούχο κατά την άσκηση, ενώ η άσκηση δικαιωμάτων για το τυχόν υπολειπόμενο κλάσμα μετοχής δεν θα είναι δυνατή και αυτά θα εκποιηθούν σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

• Οι κάτοχοι των Νέων Μετοχών να δικαιούνται μέρισμα για τη χρήση 01.01.2025-31.12.2025 και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον προκύψουν διανεμητέα κέρδη και εγκριθεί η διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και, επιπλέον, εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων που προσδιορίζονται μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων (το «ΣΑΤ») που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (η «ΕΛΚΑΤ»), κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.

• η προθεσμία καταβολής της AMK δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την AMK στο Γ.Ε.Μ.Η σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.2 του ν. 4548/2018.

• Χορήγηση προθεσμίας 16 ημερών για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δύναται να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας της ΑΜΚ. Τα Δικαιώματα Προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησής τους αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.

• Δικαίωμα Προτίμησης στην ΑΜΚ να έχουν:

i. Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) (σύμφωνα με την παρ.5.2. του Κανονισμού του Χ.Α.), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά την άσκησή τους

ii. Όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α. Τα ανωτέρω υπό i και ii αναφερόμενα πρόσωπα θα μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης στις Νέες Μετοχές

• Ο μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες θα μπορεί να εγγραφεί ένας Δικαιούχος είναι άμεση συνάρτηση του αριθμού των Δικαιωμάτων Προτίμησης που κατέχει. Τα Δικαιώματα Προτίμησης είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησής τους μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 περίπτωση (5) του Κανονισμού του Χ.Α.

• Να παρασχεθεί στους Δικαιούχους, οι οποίοι θα έχουν ασκήσει πλήρως τα Δικαιώματα Προτίμησής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 300% των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης από έκαστο Δικαιούχο, η δυνατότητα να προεγγραφούν (το «Δικαίωμα Προεγγραφής») για την απόκτηση Νέων Μετοχών που τυχόν μείνουν αδιάθετες μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των Δικαιωμάτων Προτίμησης (οι «Αδιάθετες Μετοχές»). Tο Δικαίωμα Προεγγραφής δύναται να ασκηθεί για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών που δε θα υπερβαίνουν σε αριθμό το 300% του αριθμού των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης του ασκήσαντα αυτών.

• Σε περίπτωση που μετά τις κατανομές Νέων Μετοχών βάσει των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής εξακολουθούν να υφίστανται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές μπορούν να διατεθούν στην Τιμή Διάθεσής τους κατά τη διακριτική του ευχέρεια, κατ’ άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Κανονισμού 1129/2017(οι "Μετοχές Ιδιωτικής Τοποθέτησης”), άλλως το κεφάλαιο να αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

• Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της ΑΜΚ, το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την Αύξηση θα ανέλθει στο ποσό € 8.835.891,90 (στο οποίο περιλαμβάνεται και το υπέρ το άρτιο ποσό), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε € 9.905.769,72 και θα διαιρείται σε 35.377.749 μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,28 η κάθε μία.

• Εγκρίθηκε η αντίστοιχη, κατά τα ανωτέρω, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας

• Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.1 περ.13 του Κανονισμού του Χ.Α., την απόφαση 25 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, η οποία θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εν λόγω διατάξεις.

• Εγκρίθηκε ο ορισμός της Τράπεζας EUROBANK ως Τράπεζας για την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και Προεγγραφής. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης, η περίοδος άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης, η περίοδος άσκησης του Δικαιώματος Προεγγραφής και η περίοδος διαπραγμάτευσης του Δικαιώματος Προτίμησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα ανακοινωθούν με νεότερη ανακοίνωση εντός του χρονικού πλαισίου που προβλέπει ο νόμος.

Ομοίως η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, θα αποφασιστεί από την Εταιρεία και θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Περαιτέρω πληροφορίες για τις Νέες Μετοχές και την Αύξηση θα περιλαμβάνονται στο έγγραφο του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει (το «Έγγραφο»), το οποίο δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 («Κανονισμός») και, ως εκ τούτου, δεν θα υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού.

Το Έγγραφο θα συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 Εδάφιο δβ και παράγραφος 5 Εδάφιο βα του Κανονισμού, ως ισχύει και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα IX του Κανονισμού. Η διάθεση του Εγγράφου στο επενδυτικό κοινό θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.